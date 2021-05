Naix en Pairi Daiza la primera cria d’una de les tres morses del Oceanogràfic de València

Connect on Linked in

El xicotet ha nascut de manera natural en el zoo de Bèlgica i tant ell com Tania, la seua mare d’un primer fill, es troben en bé de salut.

El naixement s’emmarca en el programa Europeu d’aquesta espècie catalogada de vulnerable, del qual formen part el Oceanogràfic, el zoo alemany Hagenbeck i Pairi Daiza.

En el matí del 22 de maig, Dia Internacional de la Biodiversitat, els cuidadors i veterinaris de Pairi Daiza van assistir al part de Tania, una de les tres morses de 17 anys del Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

El xicotet encara no ha sigut pesat, però el veterinari de Pairi Daiza, Tim Bouts, estima el seu pes en uns 60 quilos. “El bebé menja bé, res i Tania, que és mare per primera vegada, presenta els comportaments correctes. En aquest estat no intervenim per a deixar que la naturalesa seguira el seu curs, però estem extremant la vigilància perquè el naixement d’una morsa entre humans no és un fet freqüent”.

Eric Domb, president i fundador de Pairi Daiza: “És un gran dia per a aquest programa d’animals entre centres. El naixement d’un animal tan vulnerable en la naturalesa és el resultat d’una mobilització, una aliança entre tres països, de tres centres d’animals. Tots deurien, al seu nivell, emprendre aquest tipus d’accions concretes per a la biodiversitat.”

Un programa Europeu per a una espècie “vulnerable”

A la fi de 2019, Tania va viatjar acompanyada dels seus cuidadors des del Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències per a allotjar-se en el zoo de Hagenbeck (Alemanya) amb la finalitat d’apariar-la amb Odín, l’únic mascle reproductor a Europa.

Al desembre de 2020, els tres centres associats en aquest programa de cria i conservació, van considerar que era hora que Tania s’unira a Pairi Daiza, amb unes instal·lacions dissenyades per a albergar als nounats.

Quan Tania va arribar d’Hamburg a Pairi Daiza va pesar 1.230 quilos. A mitjan maig, el seu pes superava els 1.500 quilos. Els cuidadors i veterinaris de Pairi Daiza la van observar des de molt a prop perquè la recta final de la gestació i el part anaren tan bé com siga possible.

Aquest naixement és una gran notícia per a l’espècie. Les morses estan classificades com a “vulnerables” per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN per les seues sigles en anglés).

Víctimes de la caça, la sobrepesca i les conseqüències del calfament global la seua població està disminuint lentament.

E. Nogués: “Un èxit per a l’espècie”

Eduardo Nogués, director general del Oceanogràfic de València: “Per al Oceanogràfic, els seus professionals i els cuidadors de Tania fins hui és un moment emocionant i una satisfacció veure que el programa de reproducció que iniciem tres institucions continua sent un èxit.”

Dr. Michael Flügger, veterinari de Tierpark i Tropen-Aquarium Hagenbeck: “El naixement en Pairi Daiza és el resultat de la reproducció a llarg termini de morses. València, Pairi Daiza i Hamburg està treballant junts en aquest projecte. Estem orgullosos que nostre Odín, l’únic mascle reproductor d’Europa, haja tornat a ser pare. “

Els centres d’animals tenen un paper crucial que exercir en la conservació d’espècies amenaçades, preservant el capital genètic de les morses com a part de programes de conservació. Els parcs d’animals redueixen el risc d’extinció total.

Amb aquesta, el jove Thor i les altres dues femelles Ninotska i Petruska, també procedents del Oceanogràfic, Pairi Daiza és ara la llar de cinc magnífiques morses.

S’espera augmentar la família, perquè Ninotska i Petrushka continuen temporalment a Hamburg per a apariar-se amb Odín.