Naix una cria del singular “mico de la ratlla en l’ull” en BIOPARC València

Continuen els naixements en aquest any de baby boom, ara amb una femella primeriza d’aquest primat que va arribar al parc en 2018 i una ventrada de mangostas nanes, el carnívor més xicotet d’Àfrica

Cada nou naixement d’una espècie en perill d’extinció és una bona notícia per a la conservació de la biodiversitat del planeta i en aquest cas ho és de manera especial perquè es tracta d’una de les espècies de primats africans més amenaçades. Els mangabeys de coroneta blanca (Cercocebus lunulatus) estan inclosos en la llista roja de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa). Coneguts com els “micos de la ratlla en l’ull”, per les particulars parpelles blanques, els moviments de les quals els permeten comunicar-se, la seua distribució geogràfica en la naturalesa està restringida a la part nord del golf de Guinea, en la costa occidental d’Àfrica. En aquesta zona classificada com a “calenta” per la seua biodiversitat, la Fundació BIOPARC col·labora amb el projecte WAPCA, que desenvolupa un treball vital per a la conservació in situ de primats a Ghana. Malgrat les dificultats per les quals està travessant Àfrica pel COVID-19, aquesta col·laboració ha pogut incloure una nova zona d’actuació en la Reserva Forestal Cape Three Points, on hi ha poblacions tant d’aquests mangabeys com de cercopitecos de Roloway. Aquests últims podem veure’ls en BIOPARC Fuengirola.

En l’altre pilar de la conservació, el que es realitza ex situ, BIOPARC València participa activament en el programa europeu on s’inclou el grup reproductor valencià que ha tingut aquesta nova cria. El pare és Vito, que va arribar a BIOPARAC en 2008 procedent del Zoo de Salzburg (Àustria) i la mare Torcuata, que va vindre de Jerez al novembre de 2018. Per a aquesta jove femella és la seua primera cria i pel que l’equip tècnic li està prestant especial atenció. Encara que en un primer moment mostrava inexperiència en agafar al bebé, ràpidament va començar a manejar-lo amb normalitat. L’equip continua vigilant l’estat de mare i cria i pautando la seua adaptació al recinte exterior. En el grup conviuen a més una altra femella adulta, Hope, i les seues dues cries, Nasha i Buki. En Bioparc València podem contemplar aquesta valuosa espècie compartint recinte amb els goril·les en la zona que mostra els boscos d’Àfrica Equatorial.

D’altra banda, en la recreació del termiter a grandària real que trobem en la zona de la sabana, podem descobrir les noves cries d’una altra espècie, les mangostas nanes (Helogale parvula undulata), els carnívors més xicotets d’Àfrica. Compten amb un interessant sistema social on el lloc més alt és ocupat per la femella alfa, la de major edat, seguida pel seu company, amb el qual sol aparellar-se per a tota la vida. Aquesta parella és l’única que es reprodueix de tot el grup, ja que la capacitat de procrear de les altres femelles és inhibida de manera hormonal per la femella alfa. La jerarquia de la resta del grup està basada en l’edat. La resta de membres de la colònia participen en la cura i alimentació dels xicotets. També crida l’atenció el tracte especial que dispensen als individus de més edat i als ferits o malalts. BIOPARC ens ofereix en cada racó del parc “lliçons de vida” i motius per a estimar i respectar, no sols a les diferents espècies animals, sinó també el nostre entorn, als nostres congèneres i a nosaltres mateixos, com una forma de sostenibilitat del planeta que tots habitem.