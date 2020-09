Naixen sis primeres tortugues babaues (Caretta caretta) del niu de Cullera traslladat al Saler

– L’eclosió dels 69 ous restants s’espera de manera imminent



La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica informa que han nascut les primeres tortugues babaues (Caretta caretta) de les quals queden del niu de Cullera traslladat al Saler.



De manera natural han eixit sis tortugues, que es troben en bon estat. Són germanes de les què van nàixer fa uns dies després de romandre en una incubadora de la Fundació Oceanogràfic de València. En conjunt, la posada va ser de 85 ous i queden 69, dels quals s’espera la eclosió en breu.



Aquests nous exemplars de tortuga babaua nascuts ara seran mantinguts en observació durant uns dies en la Fundació Oceanogràfic fins a la seua solta definitiva en un breu termini de temps en la mar Mediterrània.



El niu ha estat custodiat per voluntaris de la Fundació Xaloc, que han vetlat durant uns 60 dies per la viabilitat del niu des d’un campament instal·lat en els voltants.



La posada d’aquests ous, la sisena documentada des que es tenen registres, es va realitzar en la matinada del dimarts 28 al dimecres 29 de juliol.



Va poder ser detectada per una persona que exercia la pesca recreativa i que va avisar al Servei d’Emergències 112, la qual cosa va permetre l’activació del protocol de la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana -formada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic-.



La tortuga mare, després de realitzar la posada, va tornar a la mar amb un xicotet dispositiu de geolocalització, instal·lat per la Universitat Politècnica de València, a través del qual s’ha registrat la seua ubicació i itinerari. Actualment, està geolocalitzada enfront de la costa d’Algèria.



La Conselleria fa una crida a la ciutadania perquè, si observa tortugues marines en platges, avise immediatament al telèfon d’emergències 112.



Per a fer front a aquests esdeveniments, la Comunitat Valenciana compta amb la participació, a més de les tres institucions que integren la citada Xarxa de Varaments, de la Universitat Politècnica de València, -que s’encarrega del marcatge satel·lital de les tortugues-, i de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del projecte Life Ip Intemares. També col·laboren en la logística l’Ajuntament de València, el Parc Natural de l’Albufera i la Demarcació de Costes de València.