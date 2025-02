Nando Durà, l’agricultor que triomfa en xarxes socials, opta als Premis Agroinfluye 2025

Un referent en la divulgació agrícola a les xarxes socials

Compromís amb el valencià i la cultura agrària

La passió pel camp i per la divulgació en xarxes socials han dut l’agricultor d’Albalat de la Ribera, Nando Durà, a convertir-se en un referent del sector agroalimentari. Ara, el seu treball com a creador digital ha sigut reconegut amb una nominació als Premis Agroinfluye 2025, en la categoria d’Agrofoodies.

A més, Nando utilitza el valencià com a vehicle per a la divulgació del coneixement agrícola. A través dels seus vídeos, no només acosta la realitat del camp als espectadors, sinó que també contribueix a la normalització de la llengua en l’àmbit digital.

Tot i que ell es defineix primer com a agricultor que com a influencer, la seua tasca divulgativa ha aconseguit captar l’atenció de milers de persones en xarxes socials. Amb més de vint mil seguidors a Instagram, Nando comparteix el dia a dia de l’agricultura valenciana, veient les xarxes socials com una eina fonamental per a apropar a la societat el treball al camp i la importància de preservar el paisatge i la cultura agrària.

Ara, Nando aspira a un nou reconeixement en els Premis Agroinfluye 2025, que se celebraran a Saragossa el pròxim 18 de març. Amb premi o sense, el seu compromís amb la divulgació del camp i la seua gent segueix intacte.