La companyia de dansa Gerard Collins -resident en el teatre Capitolio de Godella- continua apostant per la formació i la projecció dels joves talents. Dos dècades avalen a esta plataforma de llançament de nous intèrprets cap a la professionalització. I amb l’objectiu de continuar en esta línia, neix el ‘Projecte de Formació Intensiva Professional de Dansa Contemporània Gerard Collins’, enfocat a ballarins i ballarines i actors i actrius en formació a partir dels 16 anys.

Este projecte, dirigit per Mamen García -coreògrafa i docent amb prestigi i reconeixement en el sector artístic i escènic professional-, contempla la necessitat vigent de sumar les ferramentes necessàries per al decisiu pas professional.

L’associació de dansa Gerard Collins, que durant tants anys ha motivat i col·locat a membres de la Jove Companyia al costat de professionals ja consolidats, dóna un pas més en el seu compromís i ofereix formació continuada en distintes disciplines i estils amb un equip de professorat altament qualificat.

Esta aposta es desenvolupar en el teatre Capitolio de Godella, «creant així el vincle de la interpretació i l’escena en cada sessió, al treballar dins d’una atmosfera teatral intensa, tan important en este procés», afirma la directora Mamen García.

La Formació Intensiva Professional oferirà especialitats com Ioga, Acrobàcia, Tècnica Contemporània, Coreografia i Composició. L’equip docent estarà composat per Jessica Martín, José Dopateo, Empar Lorente i Mamen García. A més del professorat especialitzat en cada matèria, es sumaran coreògrafs del panorama actual internacional que col·laboren habitualment amb la companyia, com Kiko López, Carmela García, Saray Huertas, Eduardo Zúñiga, Joaquín Collado o Yadira Rodríguez, entre d’altres.

La formació es desenvoluparà en el trimestre lectiu, comprès entre el 9 de setembre i el 9 de desembre de 2019, en horari de dilluns a dijous de 10 a 14 h. La inscripció i la reserva de matrícula està oberta des del 15 de juny fins el 15 de juliol, tots dos inclosos, i es farà a través del mail de l’associació: danzagerardcollins@hotmail.com. El cost de la formació és de 195 € per mensualitat i 100 € de reserva en la inscripció a descomptar del primer mes de quota.

Este projecte acollirà un màxim de 15 intèrprets per garantir la màxima qualitat interpretativa personalitzada, però no es durà a terme si no s’arriba a cobrir un mínim de 12 places. La selecció dels candidats es farà mitjançant el currículum. Un cop finalitze la formació es realitzarà un acte escènic amb les mostres coreogràfiques interpretades i/o composades per les persones que participen del projecte.