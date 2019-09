Nítida Alzira 0-4 Irefrank Elx CF Sala

Print This Post

El Palau d’Esports d’Alzira ja coneix la Lliga Nacional de Futbol Sala. El Nítida Alzira va debutar aquest cap de setmana amb un marcador de 0-4 davant Irefrank Elx CF Sala. Un resultat una cosa engruixada per al joc que es va viure en la fusta del recinte alzireño. El quadre il·licità va estar més encertat de cara a porteria i va aconseguir aprofitar les distraccions dels locals.

El partit va arrancar intens, fent gala de la categoria a la qual pertany. Malgrat el resultat, l’afició ja sap què és gaudir d’un partit de Segona Divisió en el Palau, tant és així que als pocs segons de començar va poder haver celebrat el primer gol de la temporada. A la vora del primer quart d’hora, Elián hi hauria el marcador per als franjiverde. El Nítida va continuar amb les seues premisses, però l’avantatge visitant s’ampliaria fins al 0 a 3 abans del descans.

En la represa, el guió va seguir igual. El Nítida Alzira va continuar imprimint un bon joc, arrancant els aplaudiments de la graderia, amb una gran dosi de lluita i lliurament, però en els últims metres va escassejar per complet l’encert, i la porteria de Espíndola no va provar pilota. Prop de la mitja hora, Elián, des de la frontal, va tornar a anotar i va posar el 0-4 que acabaria sent definitiu, malgrat la insistència local.

La setmana vinent, el Nítida Alzira tindrà una nova oportunitat per a obrir el seu caseller. Els de Braulio Correal s’enfrontaran a domicili a un Santiago Futsal que encara no ha debutat aquesta temporada, ja que el seu partit davant el Betis va ser ajornat per a l’1 d’octubre. El partit entre valencians i gallecs serà el dissabte 21 a les 17.30 hores.

