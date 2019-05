Nítida Alzira 7 – 1 Pinseque

Connect on Linked in

Els de Braulio Correal continuen líders del grup amb 5 punts d’avantatge respecte al segon classificat.

El Nítida Alzira guanya a Pinseque en el Palau d’Esports per 7 gols a 1.

La temporada en el grup II de la 2a Divisió B de futbol sala està arribant a la seua fi. Llevant quatre jornades per a la conclusió, el Nítida Alzira segueix líder amb 59 punts, cinc més que Lauburu Ibarra, segon classificat.

Els de la Ribera Alta es van imposar el dissabte al Pinseque per 7 gols a 1 en el Palau d’Esports, en el qual no va haver-hi presència d’aficionats per la sanció que complia el club.

El Nítida va haver de treballar-se molt bé el partit per a endur-se el triomf que li permetera mantenir l’avantatge que li separa dels seus perseguidors. De fet, va ser el conjunt visitant l’encarregat d’obrir la vesprada en posar el 0-1.

L’empat per als de casa el va signar Jaume Todos Santos. A poc més d’un minut per al final del primer temps, Jose Carlos es va recórrer quasi 40 metres per a introduir la pilota servida per Carreras dins de la porteria i pujar el segon.

Ja en la represa, el marcador amb l’avantatge per la mínima es va estendre fins a l’equador del període. A partir d’ací, el Nítida va aprofitar la seua frescor i el porter jugador del rival, en el qual va anul·lar definitivament les seues aspiracions amb dos gols de Xusi. Amb el 5-1, Pinseque va deixar de jugar de cinc.

Així i tot, el Nítida va augmentar l’avantatge amb dues dianes d’Alvarito. El Nítida Alzira ha aconseguit dues victòries en els dos partits disputats a porta tancada en el Palau d’Esports i segueix líder amb un avantatge de cinc punts mancant quatre partits. Aquest dimecres 1 de maig, el conjunt de la Ribera viatjarà fins a la província d’Alacant per a enfrontar-se al Futsal Ibi cap a on partiran dos autobusos.