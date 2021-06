Nits a la Lúdica d’Aldaia presenta el seu cartell artístic per a este estiu

Print This Post

La Piscina d’Aldaia es convertix en l’escenari del primer cercle d’improvisació, comèdia i música de la localitat

Durant els mesos de juliol i agost la Piscina Lúdica d’Aldaia serà el centre d’oci més refrescant amb actuacions de la talla de Patricia Espejos, Novembre Elèctric, Carol Tomás o Sierra Leona, entre altres artistes.

Un cartell d’alt nivell i paritari que aposta per artistes valencians que podrem gaudir a la Terrassa de la Piscina lúdica municipal. I de fet, podrem admirar especialment una de les insígnies artístiques d’Aldaia, la companyia d’improvisació teatral Improu Teatre.

L’apertura de portes serà, cada vesprada d’espectacle, a les 21:00 hores i les actuacions començaran a les 22:00 hores. Precedint als artistes podrem descobrir noves promeses amb la secció de ‘Micros oberts’ en el que aldaiers i aldaieres compartiran el seu talent amb els assistents, provinents de la localitat i de municipis veïns.

Dins de la programació també trobem dos dies dedicats a l’oci en família, són les Nits a la Lúdica KIDS. Els dies 6 i 20 de juliol xiquets i adults disposaran d’un espectacle d’improvisació teatral per a tots els públics.

Les Nit a la Lúdica tenen l’entrada a un preu de 3 euros per persona i es podran adquirir a través de www.notikumi.com o en taquilla fins completar aforament.

El servici de cafeteria i bar del Poliesportiu estarà disponible durant tota la vetlada, i a més es permetrà l’entrada d’aliments. L’accés a la zona de bany no estarà permesa.

Marta Romeu, regidora d’Instal·lacions Esportives, assegura que “hem passat un any molt dur i la població necessita tornar poc a poc a gaudir de la cultura, i dels nostres espais. Per això hem volgut unir tres grans potes de les arts escèniques: humor, improvisació i música. Amb grans noms i també amb l’oportunitat a qualsevol que vullga dedicar-se a açò”.

A més el regidor de Joventut, Sergio Gómez, afegix que “comencem un estiu perfecte per a gaudir amb les nostres famílies, amics i veïns d’Aldaia i a més en espais públics que són una riquesa per a la ciutadania. La piscina lúdica és una localització ideal per a reunir a totes les edats i fomentar la bona convivència.”

IMPROU TEATRO 02/07/21

Dimarts 06/07/21

Nits a la Lúdica KIDS. Espectacle d’improvisació per a tota la família.

RAFA ALARCON – MONOLOGUISTA 09/07/21

PATRICIA ESPEJO – MONOLOGUISTA 16/07/21

Dimarts 20/07/21

Nits a la Lúdica KIDS. Espectacle d’improvisació per a tota la família.

NOVEMBRE ELÈCTRIC – MÚSICA 23/07/21

IMPROU TEATRO 28/07/21

ESTHER MUSICA 07/08/21

IMPROU TEATRO 13/08/21

SIERRA LEONA MÚSICA 20/08/21

CAROL TOMAS – MONOLOGUISTA 27/08/21