Nits de Música a la Xopera d’Algemesí celebra la seua cinquena edició amb un format reduït a dos concerts

Connect on Linked in

El festival aposta pels músics professionals d’Algemesí en un any especial



Nits de Música a la Xopera celebra la seua cinquena edició amb un format reduït a dos concerts



Les Nits de Música a la Xopera arriben enguany la seua cinquena edició, encara que donades les condicions sanitàries es redueixen el nombre d’espectacles i tindrà un marcat caràcter local. Aquest any dos concerts, els dies 3 i 10 de juliol. El primer d’ells amb la participació d’Aljub, mentre que en el segon actuarà el cantant i compositor algemesinenc, Néstor Mont.



Aljub és el projecte liderat per l’algemesinenc Joansa Maravilla, un grup de folk amb més de vint anys de trajectòria. En aquest concert estrenaran cançons del seu últim treball “Cor de magrana”. Per part seua, Néstor Mont, porta més de trenta anys com a cantautor i també estrena noves cançons en aquest concert corresponent a l’àlbum “Cançons de matinada”.



L’organitzador del festival Nits de Música a la Xopera, Josep Maravilla, ha destacat que en aquesta edició s’ha apostat per músics professionals d’Algemesí la trajectòria dels quals encaixa en la línia del festival.



Els concerts es duen a terme a les 22.30 hores en el paratge natural de la Xopera, a l’aire lliure. El regidor de Cultura, Pere Blanco, ha destacat que s’han extremat les mesures de seguretat pel que es comptarà amb un recinte limitat en aforament, amb un únic accés i les cadires disposades amb la distància de seguretat.