Nits d’estiu cinematogràfiques a Mislata

Mislata estrena el primer cap de setmana de cinema d’estiu amb la projeccions “Jumanji: El següent nivell” i l’última pel·lícula d’Alejandro Amenábar, “Mentre dure la guerra”



Carlos F. Bielsa: “El cinema d’estiu comptarà amb totes les mesures perquè tot aquell que vulga vindre, se senta segur i puga gaudir d’una bona pel·lícula”



L’Ajuntament de Mislata posa en marxa una nova edició del cicle de Cinema d’Estiu que arranca aquest cap de setmana. Del 10 de juliol al 5 de setembre, cada divendres i dissabte, els mislateros i mislateros podran acudir a una nova edició del programa de cinema a l’aire lliure per a les nits d’estiu de Mislata.



Aquesta clàssica cita estival de la programació cultural de la localitat es presente enguany amb un bon nombre de novetats. Per a començar, les pel·lícules podran veure’s en la seua nova ubicació, el Parc del Canaló. El nou emplaçament respon a les necessitats derivades de les circumstàncies sanitàries i per a poder preservar una distància de seguretat entre els assistents.



L’alcalde la localitat, Carlos Fernández Bielsa, ha volgut posar l’accent en aquest aspecte, “que estiguem travessant uns moments tan complexos, no significa que deixem de fer la nostra vida. El cinema d’estiu comptarà amb totes les mesures perquè tot aquell que vulga vindre se senta segur i puga gaudir d’una bona pel·lícula”.



A causa de la pandèmia de la covid-19, s’han pres mesures excepcionals per a garantir la seguretat dels assistents. Per a poder acudir a alguna de les 17 pel·lícules que es projectaran, s’ha habilitat una web on poder reservar les entrades gratuïtes, màxim 2 per persona. Setmanalment, des del dimarts previ a les projeccions del cap de setmana, s’activarà la reserva de localitats numerades.



Per descomptat, màscares per a accedir i moure’s pel recinte, gels hidroalcohólicos i distància interpersonal seran d’obligat compliment. A més, per a evitar aglomeracions, l’accés es farà escalonadament en tres torns diferenciats. Unes sessions que seran accessibles per a persones sordes, ja que les pel·lícules es projectaran amb subtítols.



Entre les ofereix destaquen èxits de cartellera com “Men in Black”, “Ocean 8” o “Hotel Transsilvània 3”, pel·lícules guardonades en els Goya o els Oscars com a “Dolor i Gloria” d’Almodóvar, “El Regne”, “Bohemian Rhapsody” o “Green Book”, o la comèdia valenciana “M’esperaràs?”.