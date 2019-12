No es troben les suficients proves per a saber si l’ADN de la casa de Jorge Ignacio P.J., són de Marta Calvo

Print This Post

La Guàrdia Civil continua la cerca del cos.

La investigació de la mort de Marta Calvo a la casa del presumpte assassí després de no haver-se pogut determinar l’ADN que es va trobar en aquesta. L’insuficient tamany de les restes que van ser trobades i la degeneració pels usos de productes que el presumpte assassí va utilitzar per desfer-se de les proves, ha resultat ser escàs per establir que les restes són de la víctima.

Encara que aquest resultat no aclareix res a hores d’ara, la Guàrdia Civil segueix pensant, almenys pel que fa a l’esquarterament, que Jorge Ignacio Palma ha dit la veritat, per la qual cosa la cerca en l’abocador de ‘Dos Aguas’ continua sense treva.

Segons les declaracions del presumpte assassí, Marta va morir d’una sobredosi i ell es va desfer del seu cos mitjançant un esquarterament que va repartir en diferents llocs d’Alzira, en concret al carrer Ángel del Álcalzar i a un depòsit de fem a la plaça General Dolz. Poc després es va desfer de les últimes proves que li incriminaven, les dues serres, a un altre depòsit de fem al costat d’un descampat del carrer 9 d’Octubre de Massanassa.



Totes aquestes localitzacions corresponen al posicionament del mòbil de Jorge Ignacio encara que la Guàrdia Civil no descarta que el presumpte assassí haja mentit en la seua declaració de com s’ha desfet del cadàver. Seguirem informant-los.