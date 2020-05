No hem passat a la fase 1 per tant no podem obrir les portes del poliesportiu al aire lliure

Connect on Linked in

L’àrea de salut de La Ribera no aconsegueix passar a la

fase 1 de la desescalada, la qual cosa ens obliga a seguir en la fase O al menys una setmana més, per tant hem de retardar l’obertura de la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.

“Havíem anunciat la nostra intenció d’obrir les portes del poliesportiu a l’aire lliure a partir del dilluns 11, amb la intenció d’afavorir la pràctica de l’esport de manera individual tal com marquen les directrius de la Conselleria de Sanitat, però hi haurem d’esperar”, ha assenyalat Fernando Pascual, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira, qui a més ha manifestat que “al llarg d’estos dies es prosseguiran les tasques

de condicionament de dita instal·lació esportiva per a quan passem a la fase 1 i se’ns permetrà obrir-lo”.

No hem de relaxar les mesures marcades des de Sanitat per anar passant les fases de la desescalada cap a la nova normalitat. Hem de ser més estrictes en el compliment de les normes i ser conscients que les diferents franges d’edat per eixir a passejar o realitzar esport individual estan per acatar-les, del contrari no aconseguirem avançar, la qual cosa ens afecta a totes i tots en la nostra quotidianitat.

En moments determinats del dia podem veure a gent que no fa cas de les normes, sobre tot els més joves, als que cal demanar-los comprensió i una gran dosi de solidaritat per a poder seguir fer front a la Covid-19. No respectar les directrius que ens marquen ens obstaculitza seguir amb la desescalada de manera gradual setmana darrere setmana.

Des de la Regidoria d’Esports seguim amb les tasques de manteniment de les instal·lacions esportives amb el desig de poder obrir-les més prompte que tard iutilitzar-les per al que són: practicar esport.