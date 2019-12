Nomdedéu destaca que la Comunitat lidera la reducció de l’atur el mes de novembre

Connect on Linked in

Millora la situació en tots els sectors econòmics i també en la majoria de segments de població especialment entre les dones



“L’objectiu del Consell és millorar la qualitat dels llocs de treball amb iniciatives com l’Observatori del Treball Decent que es presentarà en breu”, ha indicat

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha destacat que la Comunitat ha liderat la reducció de l’atur el mes de novembre. Així, segons les dades d’atur registrat fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, la Comunitat és l’autonomia on més ha baixat l’atur amb 3.807 menys persones registrades el que suposa un descens del 1,04%.



“De fet, mentre que en l’Estat augmenta l’atur, les nostres xifres són de nou positives”, ha remarcat Nomdedéu que ha posat l’accent en la millora de la situació en tots els sectors econòmics (destacant el bon comportament de la indústria i la construcció) i també en la majoria de segments de població (especialment entre les dones).



Malgrat la valoració positiva, el responsable d’Ocupació ha assenyalat que encara queda molta faena per realitzar. “L’objectiu del Consell i de Labora és millorar la qualitat dels llocs de treball”, ha indicat. En aquest sentit ha avançat que s’està treballant en diverses iniciatives, com l’Observatori del Treball Decent, que es presentarà en breu.



Quant a les dades territorials, Nomdemdéu ha lamentat que les comarques d’Alacant registren les pitjors xifres (+1,14%) el que sembla atribuir-se al tancament de la campanya turística (possiblement allargada per la bona meteorologia), mentre que Castelló (-1,73%) i especialment València tenen els millors resultats. (-2,70%).