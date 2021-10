Nomdedéu destaca que ‘l’atur registrat s’acosta a nivells prepandèmia

Print This Post

La Comunitat Valenciana és la segona autonomia amb major increment d’afiliació en termes anuals

Avalem Dons invertirà 40 milions d’euros per a promoure el treball de les dones

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha valorat hui les xifres d’atur registrat del mes de setembre en la Comunitat, fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social i de les quals s’extrau que el nombre de persones inscrites a l’atur ha disminuït en 6.673 (-1,55%) durant aquest període.

El director general de Labora ha recalcat que “amb la tendència positiva cap a la recuperació que estem veient des de principis d’any, l’atur registrat s’acosta a nivells prepandèmia”.

A més, l’afiliació a la Seguretat Social també s’ha incrementat en +13.684 persones (+0,71%), per damunt de la mitjana de l’Estat (+0,29%). De fet, som la segona autonomia que acumula un major increment d’afiliació en termes anuals (+4,26%) per darrere de Balears.

El responsable d’Ocupació ha explicat que es tracta d’una “millora àmplia i significativa que ha arribat a tots els sectors de l’economia valenciana i que s’estén també per igual entre homes i dones”.

Quant als sectors productius, la reducció de l’atur ha sigut especialment notable als sectors que recuperen la seua activitat després de l’estiu, com l’agricultura (-5,13%), la construcció (-4,29%) i la indústria (-2,56%).

Territorialment, l’atur ha baixat a les comarques d’Alacant (-0,83%), Castelló (-0,34%) i d’una manera més intensa a les de València (-2,25%).

No obstant això, Nomdedéu ha afirmat que malgrat les bones dades des de la Generalitat “des de Labora no es baixarà la guàrdia”. En aquest sentit, ha avançat que es continuaran promovent programes de foment de l’ocupació. De fet, aquesta passada setmana, ha recordat, “anunciàvem la posada en marxa del nou programa ‘Avalem Dons’, que invertirà 40 milions d’euros per a promoure el treball de les dones en professions en què aquestes es troben actualment infrarepresentades”.