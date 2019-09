Nomenaments Falleres Majors d’Alzira 2020

Connect on Linked in

El divendres 20 de setembre va tindre lloc el nomenament oficial de la senyoreta Alba Carrió i Martínez, com a Fallera Major d’Alzira i Regina de les festes patronals per al 2020. Fins al domicili de la família Carrió i Martínez es va desplaçar la comitiva encapçalada per l’Alcalde d’Alzira Diego Gómez, el regidor de festes Xavier Pérez, el President de la Junta Local Fallera Jaume Bohigues i l’Executiva de la mateixa, per tal de procedir a la lectura de l’acta d’Alba com a Fallera Major d’Alzira, al que també assistiren la Cort d’Honor electa 2020 i la Fallera Major Infantil d’Alzira 2020 Clàudia Dolz i els regidors de l’Ajuntament Gema Alós, José Andrés Hernández, Luisa Castells i Clara Aledón.

Per la seua part, el dissabte 21 de setembre la família Dolz i Estela obrí les portes de la seua casa per al nomenament oficial de la xiqueta Clàudia Dolz i Estela, com a Fallera Major Infantil d’Alzira per al 2020.

Fins allí es va desplaçar la comitiva encapçalada de nou per l’Alcalde d’Alzira Diego Gómez, el regidor de festes Xavier Pérez, el President de la Junta Local Fallera Jaume Bohigues i l’Executiva de la mateixa, per tal de procedir a la lectura de l’acta de Clàudia com a Fallera Major Infantil d’Alzira, al que també assistiren la Cort d’Honor electa 2020 i la Fallera Major d’Alzira 2020 Alba Carrió i la seua Cort d’Honor i els regidors de l’Ajuntament Fernando Pascual, Alfred Aranda, José Andrés Hernández, Luisa Castells i Clara Aledón.