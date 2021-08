Només sis falles d’Alzira plantaran finalment i serà en el pont d’Octubre

Print This Post

La ciutat d’Alzira ha pres una decisió final respecte a la celebració o no de les Falles 2021, fa una setmana el mateix ajuntament posava de manifest la recomanació a les nou comissions que anaven a celebrar la festa fallera durant la primera setmana de setembre, d’ajornar-la unes setmanes més , per tal que la situació sanitària després de la quinta onada se situara en un millor índex que permetera celebrar alguns actes més de la festa i que no deslluir-la tant

Gómez reconeix que és una situació molt complicada per a tots els implicats en la festa, de caràcter més que excepcional i que és molt difícil prendre una decisió que conforme a tots

Finalment només sis del total de totes les comissions de la ciutat plantaran i cremaran el seu monument

Les falles El Mercat, Plaça Major, Camí Nou, Hernán Cortés, Pintor Andreu i Sant Andreu plantaran finalment els seus monuments al llarg del pont d’octubre i les comissions Doctor Ferran, Sagrada Família i Germanies donen per finalitzat l’exercici 2020-2021

Així mateix, els actes previstos per a l’últim cap de setmana d’agost s’ajornen i queden pendents d’una nova data per a la seua celebració