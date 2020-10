Normalitat absoluta a les escoles i instituts de Carlet en l’inici del curs

Connect on Linked in

Una tornada complicada i amb moltes mesures extraordinàries, tant per a les famílies com per al personal dels centres educatius municipals que han treballat de valent perquè la tornada als centres siga possible amb les màximes garanties.

Esta setmana s’iniciaven les classes al Conservatori, on s’ha redistribuït l’espai perquè l’alumnat puga assistir a classe.

S’ha hagut d’habilitar plans de contingència especials en tots els edificis municipals.

Neteja i mesures de seguretat han estat tot un repte dins de les instal·lacions carletines

El Centre de Formació de Persones Adultes ha seguit el mateix camí i ha adaptat totes les aules per tal que l’alumnat puga seguir l’àmplia oferta de cursos que oferix este centre amb les màximes garanties.