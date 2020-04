Normalitat predominant en la primera eixida dels menors durant l’estat d’alarma a Picassent

Connect on Linked in

Tot i que l’eixida del veïnat va ser nombrosa este passat diumenge, la normalitat va ser la tònica predominant en relació a l’eixida dels menors de 14 anys al carrer, com a primera mesura de desescalada dins de l’estat d’alarma. Els xiquets i les xiquetes de Picassent eixiren acompanyats normalment del pare o de la mare, sobretot pel matí, per fer una volta i disfrutar del sol i del bon oratge.



“Estem satisfets perquè cada vegada més la població es troba més conscienciada de la necessitat de ser prudents amb les eixides al carrer. De fet, la Policia Local ahir únicament estava per informar a la ciutadania en cas de dubtes.”, afirma el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató.



Alguns amb patinets o bicicleta, i altres simplement agafats de la mà del seu progenitor, els menors foren responsables i eixiren complint les mesures de seguretat pactades, amb el distanciament social com eix principal, sense fer ús de parcs infantils també hi hagueren persones fent cas a la recomanació de la utilització de mascareta. A més, algunes famílies aprofitaren per anar fins a la casa dels iaios i iaies per poder-los vore al balcó i saludar-los des de la distància.



“Hem de felicitar el veïnat perquè, fins el moment, el seu comportament ha sigut responsable. De totes formes, i de cara a la incorporació de noves mesures de desescalada, continuem insistint en que la salut està en joc i que amb la col·laboració de totes i tots podrem vèncer el COVID19”, conclou l’alcaldessa, Conxa García.