Nou avanç en els terrenys per a les instal·lacions del parc de Burjassot i de les oficines centrals del Consorci

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Consorci de Bombers de València celebra que esta setmana s’hi haja aprovat a l’Ajuntament de Burjassot la modificació del PGOU que permetrà dotar pròximament al Consorci de terrenys per a noves instal·lacions en este municipi.

I és que el plenari del consistori de Burjassot ha aprovat modificar una parcel·la de sol dotacional públic que en principi anava destinada a ús educatiu perquè a partir d’ara s’hi dedique a infraestructura de servei urbà. La mesura es pren després que les autoritats educatives emeteren un informe favorable per a este canvi, en no ser necessari mantenir-ho com a reserva escolar.

Esta nova qualificació ha sigut aprovada en ple, i ara resten els dies corresponents d’exposició pública dins els tràmits habituals de quaranta-cinc dies.

El següent pas, una vegada culminat el procés de requalificació, serà el de cedir els terrenys al Consorci perquè hi puga traslladar allí tant el seu parc de bombers de Burjassot com les instal·lacions de les oficines centrals del Consorci, que hui en dia s’ubiquen a València. Estes oficines centrals allotgen, entre d’altres, als serveis administratius, distints departaments del Consorci, així com al Centre de Comunicació i Control des del qual es gestionen totes les emergències de la província.

El Consorci de Bombers de València mostra la seua satisfacció per este important avanç per al projecte d’estes noves infraestructures. El solar que està previst que cedisca l’Ajuntament de Burjassot té uns 7.000 m² i està ubicat al costat de les principals vies de comunicació de Burjassot. Les noves edificacions comptaran amb totes les condicions per millorar l’operativitat del Consorci i el servei que s’hi presta a la ciutadania.