Nou centres de salut pilot valencians implanten programes innovadors d’educació per a la salut i activitats comunitàries

Els centres desenvoluparan a la Comunitat Valenciana el model de Centres de Promoció de la Salut eslovè dins del projecte CIRCE Joint Action.

La promoció d’accions comunitàries contribueix a poblacions més saludables de manera sostenible.

La Conselleria de Sanitat, a través de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) i la Direcció General de Salut Pública, ha posat en marxa la transferència del model de Centres de Promoció de la Salut, desenvolupat per l’Institut Nacional de Salut Pública d’Eslovènia (NIJZ), a nou centres de salut pilot de la Comunitat Valenciana.

Aquesta intervenció es realitza en el marc del projecte CIRCE Joint Action amb l’objectiu d’adaptar el model de centres de promoció de salut eslovens al nostre sistema sanitari. A finals de l’any passat es va presentar el model als centres participants en la reunió de llançament celebrada a la seu de Fisabio i la Direcció General de Salut Pública.

“Els centres eslovens són, sens dubte, un model inspirador i digne d’anàlisi,” ha compartit Ana Egea, coordinadora d’acció comunitària de Salut Pública.

Aquests centres de promoció de salut es componen de professionals en infermeria comunitària, psicologia, fisioteràpia, nutrició i kinesioteràpia, dedicats exclusivament a programes grupals d’educació per a la salut i activitats comunitàries.

Centres de salut seleccionats

La llista de centres de salut seleccionats per a implementar les iniciatives pilot representa diversos territoris i Departaments de Salut. En concret, es tracta dels centres de:

Tavernes de la Valldigna (Departament de Salut Gandia)

(Departament de Salut Gandia) Massamagrell (Departament de Salut València-El Clínic-La Malva-Rosa)

(Departament de Salut València-El Clínic-La Malva-Rosa) Almassera de Tonda, ZBS Vila Joiosa (Departament de Salut La Marina Baixa)

(Departament de Salut La Marina Baixa) Petrer 1 (Departament de Salut Elda)

(Departament de Salut Elda) Orihuela II-Álvarez de la Riva (Departament de Salut Orihuela)

(Departament de Salut Orihuela) Benissa (Departament de Salut Dénia)

(Departament de Salut Dénia) Campanar (Departament de Salut València-La Fe)

(Departament de Salut València-La Fe) Alicante Santa Faz (Departament de Salut Sant Joan d’Alacant)

(Departament de Salut Sant Joan d’Alacant) Comarca Els Ports (Departament de Salut de Vinaròs)

La evidència científica disponible revela que les intervencions comunitàries, com la que es pretén implementar, promouen poblacions més saludables de manera sostenible. En aquest sentit, Egea ha explicat que la implementació del projecte “contribuirà a millorar la nostra capacitat de resposta a les necessitats de la població en matèria de salut”.

L’enfocament comunitari per a la promoció de la salut ja és habitual en alguns centres participants. Un exemple és el Departament de Salut de Gandia, on es desenvolupen diferents programes d’educació per a la salut grupal, com La Safor Camina o Dones Llum, enfocats a la promoció de l’activitat física i al benestar emocional de les dones.

Ana Ocaña, coordinadora de l’Estratègia de Salut Comunitària de la Comunitat Valenciana en el departament saforenc, considera que el projecte és “una gran oportunitat per a implicar els equips d’Atenció Primària en un projecte europeu i visibilitzar les innovacions que ja estem desenvolupant actualment”

CIRCE Joint Action, un esforç conjunt europeu

El projecte CIRCE Joint Action pertany a un grup particular de projectes europeus, les Accions Conjuntes (Joint Action en anglès), que busquen transferir i aplicar el coneixement generat per la investigació sanitària. L’objectiu és abordar reptes comuns als Estats membres mitjançant l’harmonització d’estratègies, l’intercanvi de bones pràctiques i el reforç de capacitats. Les accions estan cofinançades per la Unió Europea amb una aportació per part de les entitats receptores, en aquest cas Fisabio.

En el cas de CIRCE Joint Action, es pretén compartir pràctiques exitoses basades en l’evidència i millorar els serveis d’Atenció Primària a Europa. Durant el projecte, un total de sis pràctiques de CIRCE-JA pertanyents a quatre Estats membres (Bèlgica, Portugal, Eslovènia i Espanya) es transferiran a 45 llocs d’implementació en 12 Estats membres.