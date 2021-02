Nou-cents usuaris utilitzen els punts de recàrrega de vehicles a Alzira en 2020 amb un total de més de quatre mil recàrregues

Connect on Linked in

Alzira compta amb tres punts de recàrrega de vehicles elèctrics, dos a la plaça del Regne i un tercer en el parc Pere Crespí.

L’utilització del servici és totalment gratuït i l’objectiu amb el que van ser instal·lats els punts de recàrrega està amplament cobert si atenem les dades d’ús de l’any 2020, com assenyala el regidor de l’àrea de Serveis Urbans, Fernando Pascual, «900 usuaris han utilitzat el servici, amb un total de 4.140 recàrregues, que suposen un estalvi de 12.619 Kg CO2, amb la qual cosa Alzira és una ciutat que aposta i contribuix en la cura del medi ambient».

L’aposta de la Regidoria per facilitar este servici als usuaris de vehicles elèctrics està avalada per les bones xifres d’utilització i que a més fan que Alzira siga una ciutat accessible, sostenible i que continua avançant des del punt de vista tecnològic, ja que s’està imposant un canvi de tendència en el sector de l’automòbil i per tant des del consistori no podem més que afavorir els usuaris de vehicles elèctrics per tal que tinguen un servei d’estes característiques que ajude a contribuir a la no-emissió de gasos contaminants, «la qual cosa és totalment positiva per a una ciutat que vullga presumir d’estar al capdavant de les tecnologies pròpies del segle XXI», segons ha assenyalat el regidor Fernando Pascual.