Nou cicle de concerts en l’Espai Jove Algiròs de València

Com a continuació al primer cicle de Concerts de Tardor del Espai Jove i continuar donant vida als artistes i a la ciutat que aposta per la cultura i per la música en directe, presentem el segon cicle de concerts.

Serà més curt, comptarem amb artistes de la ciutat més coneguts i també apostant per artistes més novells però que tenen gran repercussió a la ciutat.

Les quatre dates són les següents:

Dijous 13 de Maig

SHOREN

Shoren va començar a cantar des de ben xicotet, té arrels gitanes pel que en la seua família sempre va ser molt comuna cantar, ballar, tocar la guitarra, etc. Es va criar a Paiporta i podria definir la seua música com una autobiografia o via de fuita en els seus pitjors moments, cada cançó és una situació personal traslladada a un format RAP. Compta amb milions d’escoltes en alguns dels seus temes i al maig estrena un nou, el número 16 de la seua carrera.

Dijous 20 de Maig

DING DONG SYSTEM

El col·lectiu Valencià presentarà alguns temes del seu últim EP “La Nau de la No Party”, que funciona com a recordatori per a totes aquelles que obliden que l’oci formava part de la nostra realitat, a més d’alguns dels seus temes més coneguts.

Dijous 3 de Juny

VERA, BÀRBARA, MIREIA, MARIO i BERTO de Mafalda

Cinc components d’una de les bandes més capdavanteres de València s’uneixen per a fer un concert de temes de la banda així com temes que els inspiren.

Dijous 10 de Juny

MACHETE EN BOCA

Aquest duo valencià integrat per San (MC) i La Prima (MC) té tres ingredients essencials: un caràcter irresistible, actitud autèntica i rimes esmolades. Si no t’agrada encasellar ni posar etiquetes a la música que escoltes, Machete En Boca és el teu grup: ritmes diversos, estils variat i una predominança d’un rap sense corts, directe. FYAH és el quart volum de la saga Matxet En Boca, disponible a partir del 19 de març. Està compost per 16 temes en els quals col·laboren diferents artistes però sobretot cal destacar una xarxa de dones super potents com Tribade, Camusa Flores o Rebeca Lane i

grups de referència com SFDK.

Mantenim els mateixos horaris, obertura de portes a les 19h i concerts de 1h de duració, de 19.30h a 20.30h. L’entrada és gratuïta per ordre d’arribada fins a completar aforament.