Nou concurs d’imatge turística amb el lema #HortaSudPropdeTu

Fotos, il.lustracions, pintures, dissenys… la Mancomunitat convida a professionals i aficionats a destacar totes les possibilitats que tenim a la comarca



La Mancomunitat de l’Horta Sud presenta un nou concurs d’imatge comarcal, en totes les seues vessants artístiques, amb el lema #HortaSudPropdeTu per tal de donar a conéixer tants punts d’interés patrimonial, cultural, social o festiu com tenim a les 20 localitats que conformen la comarca, així com per a fomentar la creativitat i participació d’artistes i aficionats de la nostra o qualsevol comarca.

El concurs va ser convocat oficicialment el passat mes i fins al 25 de juny reuneix ja imatges en fotografia, dibuix, il.lustració o qualsevol tècnica artística, amb el denominador comú de “destacar qualsevol aspecte positiu de la nostra comarca de l’Horta Sud, que són molts i molt bons”, segons destaca el president de la Mancomunitat, Carlos Fernández Bielsa.

El lema #PropdeTu pretén destacar la proximitat de tantes opcions d’oci, cultura, servicis o alternatives que oferim a l’Horta Sud, i convidar a les comarques veïnes a visitar-nos i conéixer-nos millor.

D’entre les obres presentades el jurat farà una sel.lecció prèvia d’obres que formaran part d’una campanya de difusió, que junt amb els seus autors, destacarà el potencial turístic de l’Horta Sud, sota l’etiqueta #HortaSudPropdeTu. D’esta manera, el jurat triarà les tres millors creacions amb 500 euros per a la guanyadora, 400 per al segon millor i 300 euros per al tercer premi. A més a més, es destacarà un quart premi de reconeixement a xarxes socials, amb 200€ per a la imatge més popular.

L’obra guanyadora serà la imatge turística de la Mancomuntiat Intermunicipal de l’Horta Sud i representarà a la comarca en la nova legislatura per donar impuls al nostre territorio com es van comprometre al nou Pla Estratègic Comarcal.

Així, les obres seran publicades al llarg de l’estiu fomentant així la participación i implicació durant la temporada potencialment més turística per fomentar les visites als nostres punts d’interés, amb un turisme creixent i de qualitat, així com pel sentiment de pertinença a l’Horta Sud de les 20 poblacions germanes.

Els premis, per tant, seran lliurats al mes de setembre en la gran Fira Comarcal de Turisme que la Mancomunitat de l’Horta Sud organitzarà.



“Convidem fotògrafs, pintors, instagramers, il.lustradors o aficionats a la nostra cultura a participar de esta bonica iniciativa. Estic segur que eixiran grans creacions, som un dels territoris més potents i només hem de mirar al nostre voltant”, assegura Fernández Bielsa.