Nou cotxe elèctric per a substituir “El Pregoner” de l’Alcúdia

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha incorporat a la seua flota de vehicles el primer cotxe 100% elèctric, que forma part de la renovació del parc mòbil municipal que en els últims mesos s’està duent a terme, amb l’adquisició de 5 nous vehicles.

El primer vehicle 100% elèctric de l’ajuntament de l’Alcúdia, de la marca Seat, ha sigut adquirit a través del Pla Resistir2020 de l’àrea de medi ambient de la Diputació de València, i s’integra en el pla de modernització i de compromís amb el medi ambient per part del Consistori alcudià.

Es tracta d’un SEAT Mii ELECTRIC 83 amb un cost de 20.201,06€, que s’ha comprat gràcies a una subvenció de 18.000 €. Els 2.200 € restants s’han abonat amb fons propis de l’Ajuntament de l’Alcúdia.



El nou vehicle substitueix a l’antic “pregoner”, un vehicle amb 20 anys i poc ecològic, que ja havia arribat al final de la seua vida útil. Segons ha anunciat l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, està previst que en molt poc temps es reba un cotxe híbrid per a la policia Local, amb el qual s’haurà renovat part del parc mòbil municipal. En total, en els darrers mesos, 5 vehicles nous, un d’ells de combustible – un Pickup de la policia que necessita major potència de motor-, 3 vehicles híbrids, dos per a la policia i un turisme per a serveis generals, i un altre elèctric.



Com a membre del Pacte dels Alcaldes per a reduir les emissions de CO₂ fins a un 40% en 2030, l’Ajuntament de l’Alcúdia se suma amb aquestes actuacions en el sector del transport rodat a mesures per a aconseguir arribar als objectius de descarbonització fixats per la Unió Europea, apostant per la mobilitat sostenible.