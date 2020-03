Nou èxit del Fòrum d’Ocupació ‘Emple@lacàsser’

Print This Post

Ha tingut lloc al llarg de la jornada del divendres 6 de març

Amb més de 350 assistents, algunes persones han trobat feina gràcies al Fòrum

Durant el matí del passat divendres 6 de març, va tindre lloc en Alcàsser la quarta edició del Fòrum d’Ocupació ‘Emple@lacàsser’, un punt de trobada tant per a empreses que cerquen personal com per a gent en atur que busca una oportunitat laboral.



Al llarg del matí, els més de 350 assistents van poder participar, per una part, en diverses xerrades per millorar les seues opcions de trobar feina, i per altra, en entrevistes i processos de selecció entre les 12 empreses que han estat presents al Fòrum.



Segons les dades facilitades entre l’organització i les empreses, es van realitzar uns 250 processos de selecció per a 85 ofertes de treball. Entre totes aquestes, alguns candidats han passat a la següent fase de recerca per a poder ser seleccionats pròximament, però alguns afortunats, ha començat ja treballar aquesta setmana en la seua nova empresa.



En el Fòrum han estat presents per part de l’Ajuntament d’Alcàsser, la seua alcaldessa, Eva Zamora, i la regidora d’ocupació, promoció econòmica i benestar social, Paqui Abella; i amb elles Eva Sanz, alcaldessa de Benetússer i presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud.



En la seua presentació, la regidora Abella ha remarcat “la importància de la formació ocupacional com a ferramenta fonamental per a trobar feina o millorar la que ja es té”, i en aquest sentit, ha destacat “el paper que Emple@lacàsser té en aquest aspecte, apropant les necessitats actuals de les empreses de la zona a les persones que estan en una recerca activa de treball”.



Eva Sanz, per la seua part, ha fet èmfasi en “la dinamització econòmica de la comarca i en l’anunci d’una nova edició del programa ACCO, que mitjançant la creació de l’Observatori Industrial, busca facilitar la implantació de les empreses en la comarca i recolzar a emprenedors amb projectes innovadors”.

Finalment, l’alcaldessa, Eva Zamora, en la cloenda del Fòrum, ha desitjat “a tots els participants que puguen aconseguir un lloc de treball a través d’aquesta quarta edició d’Emple@lacàsser, o bé perquè han estat seleccionats en algun dels processos, o bé perquè les matèries explicades en les xerrades els ha donat les habilitats i coneixements per poder accedir a eixa feina que pretenen”.