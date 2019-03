Nou fracàs en La Ribera: Tanquen la Unitat de Pre-ingressos tres mesos després d’obrir-la

Connect on Linked in

SanitatSolsUna havia denunciat les queixes dels pacients per la redistribució d’espais, eliminat consultes i reduint la zona d’esperes, així com el resultat d’aquesta nova Unitat, amb un sol bany per a 26 pacients i els seus acompanyants

Tan sols tres mesos ha estat en funciona- esmente la Unitat de Pre-Ingressos de l’Hospital de la Ribera. “Ha sigut un abso- dol fracasse, una mostra més de la improvisació i la gestió a colp de ocu- rrencia que es ve duent a terme des del primer dia de la reversió a la gestió directa de l’Hospital de la Ribera per part de la Conselleria de Sani- doneu”, denuncien des de SanitatSolsUna.

Aquesta associació ja va fer públiques al desembre les nombroses queixes que arriba- ban dels pacients i els seus familiars, quan es van dur a terme les obres per a l’adequació d’aquest espai, eliminat consultes de la primera planta i és- pacio de les zones d’espera. I tot, segons es va denunciar, perquè la gestió de llits en les Urgències és deficient i es pretén crear un espai “inter- mitjà” entre les Urgències i l’hospitalització. D’aquesta forma, s’intentava pal·liar el col·lapse de les Urgències, però sense una hospitalització “completa”.

No obstant això, la fórmula, com es va avançar, ha eixit malament. Immediatament després de la seua posada en marxa, van començar a arribar de nou queixes de pa- cientes que estaven en aquesta Unitat de Pre-Ingressos. Un bany per a 26 enfer- mos i els seus respectius acompanyants, mobiliari vell, cadires sense dóna suport a-braços per a acompanyants que fan nit i un llarg etcètera van generar una situa- ción insostenible per als professionals, que intentaven continuar fent el seu treball en unes condicions “molt difícils” segons reconeixien.

És per això que, després de tres mesos de queixes continuades i pràcticament des de l’obertura d’aquesta unitat, la direcció de l’Hospital de la Ribera ha decidit tancar-la per a “replantejar” l’espai. Per a SanitatSolsUna, “el pro- blema que és que s’ha invertit temps i diners en unes obres que, tres em- ses després s’ha demostrat que no han servit per a res”. A més, aña- donen, “s’han generat molèsties als pacients i als professionals total- ment innecessàries”. En conclusió: “Un nou desastre de la reversió”.