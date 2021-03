Nou IDAE per a València: Europa finançarà prop del 40 % de la reforma de la plaça de Bruges i el Mercat

Connect on Linked in

Està previst que les obres comencen esta primavera

El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha anunciat que s’ha concedit hui un nou IDAE per a la ciutat de València: 3,2 milions d’euros provinents d’Europa per sufragar part de la reforma de la plaça de Bruges i de la plaça del Mercat. “Estem d’enhorabona, ja que este IDAE serà el sisé que rep la ciutat, tot i que en este cas la quantia econòmica és la més gran amb diferència”, ha explicat el regidor Carlos Galiana. Per la seua part, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha assenyalat que es tracta “d’una magnífica notícia que ens permet avançar en la recuperació de l’espai patrimonial més important de la ciutat”.

Així, les arques municipals s’estalviaran més de 3,2 milions d’euros en les obres de regeneració urbana de l’entorn de la plaça de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església de Sant Joan del Mercat dels més dels 8,3 que costarà la intervenció.

“El treball de l’Oficina de Projectes Europeus dóna els seus fruits i aconseguix una nova ajuda de fons europeus. Este tipus d’ajudes van encaminades a la inversió en renovables i a l’estalvi del consum energètic i ens confirma que València és una de les ciutats europees que lidera el nou model de ciutat que ha plantejat la Unió Europea per als anys futurs”, ha dit Galiana.

SIS PROJECTES I MÉS DE 4,6 MILIONS SUBVENCIONATS

Les ajudes de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia d’Espanya (IDAE) contribuiran, ara per ara, a les arques municipals amb més de 4,6 milions d’euros en sis projectes diferents, però encara es poden ampliar el diners i les intervencions subvencionables.

Concretament, les ajudes ja concedides són els carrils bici del passeig de l’Albereda i General Avilés, la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, diverses pèrgoles fotovoltaiques o la reurbanització de l’entorn del Mercat de Sant Pere Nolasc.

L’Oficina de Projectes Europeus de l’Ajuntament de València té com a objectiu participar i acollir-se a les oportunitats i processos que atorga la Unió Europea en matèria de desenvolupament sostenible, competitivitat i innovació. Amb ella, ha explicat Carlos Galiana, “apropem Europa als ciutadans i ciutadanes i participem en els diferents fons europeus que existixen per a activitats socials o de millora de la ciutat en temes com la mobilitat”.

INICI DE LES OBRES

Per la seua part, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha assenyalat que en els pròxims mesos comencen unes obres “molt esperades”. “Estem avançant molt ràpid i dins de molt poc vorem l’inici d’un projecte que posa en valor les nostres principals joies patrimonials”, ha remarcat, i ha recordat que s’han adjudicat per una quantitat de 4.882.876 euros, més el 21 % d’IVA, i una reducció de termini de 104 dies sobre el termini inicial de 15 mesos, quedant-se el termini d’execució d’obres en un any aproximadament. La vicealcaldessa ha destacat també el seu agraïment: “Estem molt satisfets que el projecte presentat des d’Urbanisme haja sigut valorat favorablement per la Comisió Europea i que per tant siga un dels primers projectes que rep estos fons europeus”.

Per tant, ha indicat que “al començament de 2022 podria estar finalitzada una de les intervencions urbanes més importants de la ciutat”. Sandra Gómez ha destacat que este projecte millora el paisatge urbà a l’entorn del Mercat Central i posa en valor este gran entorn emblemàtic amb l’església de Sant Joan del Mercat, Llotja de la Seda i Mercat Central, així com la intervenció en Les Covetes. A més, ha ressaltat que al carrer de la Taula de Canvis s’inclou “una zona de jocs perquè la plaça s’òmpliga de vida”.

Així mateix, ha indicat que els diferents paviments que s’inclouen en el projecte acompanyaran els recorreguts de les persones i es dotarà d’un entorn adequat a cadascun dels elements patrimonials. “En el cas de l’entorn del Mercat es pavimentarà amb llamborda recuperada com a element de connexió amb la memòria històrica”, ha precisat.

La vicealcaldessa ha remarcat que el projecte comptarà amb suport ecònomic de fons europeu. Segons la Sandra Gómez, el motiu que s’haja concedit esta important subvenció és perquè “este projecte s’ha considerat que ajuda a combatre el canvi climàtic i mitiga la petjada de carboni, ja que promou la conversió en zona de vianants, elimina el trànsit privat, a més en un entorn tan important i tan històric a nivell patrimonial com és l’entorn de la plaça del Mercat i la plaça de Bruges”.