Nou majories absolutes per a la Ribera Baixa en les eleccions municipals de 2019

Almussafes, Benicull, Corbera, Cullera, Fortaleny, Llauri, Polinyà, Riola i Sollana aconsegueixen majories absolutes. Les regidories d’Albalat, Favara i Sueca estan més repartides.

Dels 12 municipis que conformen la Ribera Baixa, 9 han obtingut majories absolutes en les eleccions municipals de 2019.

És el cas d’Almussafes, Benicull, Corbera, Cullera, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, Riola i Sollana.

En el cas d’Almussafes la composició de l’Ajuntament quedarà amb 9 regidors del PSOE, 2 de Compromís i 1 del PP.

Benicull tindrà 5 regidors d’Units per Benicull, 1 d’EU i 1 de Compromís.

Corbera amb 6 regidors per a Compromís, 4 per al PP i 1 per al PSOE.

Cullera, el municipi amb més força ha aconseguit 14 regidors del PSOE, 3 del PP, 1 de Compromís i 2 de Cs.

Quant a Fortaleny, les regidories es repartiran amb 6 per al PSOE i 3 per al PP

Llaurí tindrà 5 regidors del PSOE, 3 de Compromís i 1 de PP. A Polinyà seran 9 per a EU, 1 per a PSOE i 1 per al PP. A Riola 7 per a EU i 2 per a Compromís i per últim, Sollana tindrà 6 regidors del Partit Popular, 4 del PSOE i 1 de Podem.

Per tant, les majories absolutes seran Almussafes, Cullera, Fortaleny i Llaurí amb el PSOE, Polinyà i Riola amb EU, Benicull amb Units per València i Sollana amb el PP.

Per altra banda, en el cas d’Albalat EU ha aconseguit 5 regidors, PSOE 4, PP 1 i Compromís 1, caldrà un possible pacte per a formar govern.

Per a l’Ajuntament de Favara també caldrà un possible pacte, ja que els regidors s’han repartit de la següent manera: 5 Compromís, 4 pp i 2 psoe.

Per últim a Sueca, Compromís haurà de governar en minoria o pactar amb PSOE, ja que el consistori quedarà format de la següent manera, 8 regidors de compromis, 6 de psoe, 3 de pp, 2 de cs i 2 del grup independent sueca, perelló i mareny.