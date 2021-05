Nou Mural del Dia de la Fibromiàlgia a l’Alcúdia

Connect on Linked in

L’associació Som Visibles i l’Ajuntament de l’Alcúdia han commemorat el dia de la Fibromiàlgia amb l’estrena d’un audiovisual i la realització d’un Mural commemoratiu.

L’associació de malaltes de Fibromiàlgia i fatiga Crònica de l’Alcúdia, “Som Visibles”, fa enguany el seu desé aniversari, com diu l’audiovisual que s’ha editat per a l’ocasió, han sigut 10 anys donant a conéixer la fibromiàlgia, eixa malaltia crònica d’origen desconegut, que afecta sobretot dones de mitjana edat i que, fins i tot en l’actualitat, pel seu desconeixement i dificultat de tractament, alguns professionals de la medicina es mostren escèptics o han rebutjat l’existència de la malaltia malgrat ser reconeguda com a tal el 1982 per l’OMS.

En l’audiovisual, editat en col·laboració amb l’Ajuntament de l’Alcúdia, hi ha testimonis de professionals de la medicina i la psicologia que expliquen la dificultat perquè estan passant les persones afectades de fibromiàlgia i de fatiga crònica, a més de testimonis de les mateixes membres de l’associació que conten la seua experiència personal.

De ser un any normal, l’associació haguera programat un seguit d’actes, per a celebrar el dia de la Fibromiàlgia en el seu desé any, però la pandèmia ha fet que la forma de celebració siga més virtual. S’ha estrenat a les 12 del migdia l’audiovisual per les xarxes socials de l’Ajuntament i de l’Associació i, a més, s’ha elaborat un mural commemoratiu al mur del parc de la Florida,.

“Este primer mural al parc de la Florida enceta el que volem que siga el “Mur de les Associacions”, -afirma l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom– on cada any anirem afegint murals de les diferents associacions cíviques i culturals que enriqueixen el teixit social de l’Alcúdia”

“El desé aniversari de Som Visibles és un bon motiu perquè siguen protagonistes d’este primer mural, –afig la regidora de Sanitat i Serveis Socials, Angels Boix– que precisament vol fer l’associació ben visible en un entorn envejable, no debades el de la Florida és un dels parcs més bonics del municipi”.

La presidenta i la Junta directiva de Som Visibles, junt amb algunes de les persones associades, acompanyaren l’alcalde de l’Alcúdia i altres representants del consistori a fer una visita al mural, pintat per l’artista local Pili Ortega, que va rebre la visita i va explicar la simbologia que ha volgut plasmar en el mural, amb la vista posada en un futur esperançador per a les persones afectades per esta dolença.