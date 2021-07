Nou naixement d’un dels animals més “estranys” de BIOPARC, un oricteropo

Print This Post

El parc valencià alberga l’únic grup reproductor d’Espanya i és un dels centres més importants del món en la conservació d’aquesta desconeguda espècie

Aquest estiu la naturalesa salvatge continua oferint esperançadores notícies en BIOPARC. En aquesta ocasió ha sigut el naixement d’una de les espècies que més crida l’atenció pel seu extravagant aspecte i quasi total desconeixement per a la majoria de les persones que visiten el parc.

El oricteropo, també anomenat porc formiguer, és una espècie excepcional, perquè el seu musell ens recorda al d’un porc, la seua desproporcionada cua sembla d’un cangur, les orelles assemblen a les d’un enorme conill i amb les seues fortíssimes i esmolades arpes és capaç d’excavar grans caus amb una força equiparable a tres homes.

BIOPARC recrea diferents hàbitats africans i la família de oricteropos (Orycteropus aferque) habita en la zona del termiter. En el cas d’aquesta espècie, l’equip tècnic realitza ecografies a la femella quan sospita que pot estar prenyada i ja estaven en alerta davant l’imminent part per a posar en marxa el corresponent protocol.

La nounada ha pesat 1,9 kg. I fins que aconseguisca els 2,5 kg es controla que s’alimente correctament i es manté una estricta vigilància de la temperatura i humitat de l’ambient. Cada nit els seus cuidadors efectuen una revisió exhaustiva de la cria, de la qual encara es desconeix el sexe, la netegen, pesen i hidraten la seua pell. Per a afavorir el benestar de la mare i el nounat, romanen separats del pare i encara no estan a la vista del públic.

BIOPARC s’ha convertit en un centre de referència en la conservació d’aquesta singular espècie inclosa en la “Llista Roja” de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN). Dins del programa internacional per a la seua preservació (ESB), la parella formada per la femella Danny i el mascle Charly és l’únic grup reproductor a Espanya i ja ha tingut diverses cries que han sigut traslladades a altres centres seguint les directrius dels experts internacionals, la ultima l’any passat.

El oricteropo és d’hàbits nocturns i dorm profunda i plaentment durant el dia. Desperta en enfosquir i comença la seua frenètica activitat en l’àmplia zona exterior. En estat silvestre s’alimenta de formigues i tèrmits i utilitza els seus potents sentits de l’olfacte i de l’oïda per a localitzar a les seues preses. Una vegada detectada la zona de major densitat d’elles, cava amb gran rapidesa i introdueix la seua llarga i enganxosa llengua de 30 cm de longitud amb la qual pot arribar a menjar en una nit 50.000 insectes.