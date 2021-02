Nou panell informatiu a la Murta d’Alzira

Connect on Linked in

L’ Ajuntament d’Alzira instal·la en l’entrada del paratge un panell digital interactiu

L’ajuntament d’Alzira ha instal·lat un nou panell digital interactiu a l’entrada del paratge de La Murta. Una nova eina informativa per als usuaris, on actualment sols estarà actiu el servei del control de l’aforament del paratge.

A més, s’incorpora la vigilància mitjançant càmeres a l’entrada amb gravacions durant 24 h. per tal d’evitar el vandalisme en la mesura del possible. Este projecte ha tingut un cost de 17.561,86 €. i està subvencionat per la Diputació de Valencià en un 80% del seu cost total.

Per a un futur, és pensa ampliar les funcions del panell amb la recollida de tota classe d’informació referent al nostre municipi en l’àmbit patrimonial, cultural i d’oci. Tant el control actual com la ampliació de suport d’informació suposaran un servei significatiu i útil per gaudir del nostre terme i de la nostra vall més representativa.

Per altra banda, és importat destacar la situació delicada que estem patint i la necessitat d’eixides a l’aire lliure, però també la de respectar i no saturar els nostres paratges naturals, per això la posada en marxa d’aquest projecte. I a més a més, la futura incorporació digitalitzada i en continua actualització serà un servei més per a recuperar la vitalitat de la nostra ciutat.