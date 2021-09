Nou pas per al futur Centre Municipal de Servicis Socials de Benicalap

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local aprovarà demà el traspàs de la Regidoria de Comerç a la de Benestar Social d’un espai en la planta baixa del mercat municipal de Benicalap de 683 metres quadrats per a destinar-lo a futur Centre Municipal de Servicis Socials (CMSS) en l’esmentat barri. Ho ha anunciat la regidora de Servicis Socials , Isabel Lozano, qui ha explicat que l’objectiu d’este canvi és “reduir la congestió d’altres centres situats en barris pròxims com Campanar, i augmentar el nombre de centres socials a la ciutat, ja que hi ha uns altres que tenen a punt la seua obertura, com és el cas del nou centre del Cabanyal”.

La regidora Isabel Lozano ha recordat que “des que arribara el govern de Joan Ribó, l’any 2015, València ha passat de tindre 11 centres municipals de servicis socials a 12 amb el de la Saïdia”. “En breus s’obrirà el del Cabanyal, que seria el 13, i estan en marxa els expedients per a tindre dos més a la ciutat. El de Benicalap, del que ja està aprovat el projecte tècnic i demà aprovem l’adscripció de l’espai a la delegació de Benestar Social, i el de Russafa”, ha explicat.

“Amb la presència d’este nou centre social, que s’instal·larà en una part desocupada del mercat de Benicalap, es preveu reduir la congestió que es produeix en altres centres com el de Campanar. Cada centre municipal de servicis socials tindrà una pressió assistencial o un volum de veïns i veïnes més adequades per a la seua atenció. El de Benicalap atendrà 40.000 usuaris i alhora descongestionarà el centre de servicis socials de Campanar, que és el que tenien assignat els veïns de Benicalap”, ha detallat Isabel Lozano.

“Estem davant d’un pas més per a donar-li la importància que toca als servicis socials, a la ciutat que es preocupa per la gent i els sectors més vulnerables de la nostra societat, als barris de València, i a complir un altre dels nostres compromisos”, ha conclòs Isabel Lozano.