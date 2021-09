Nou protocol d’actuació i intervenció davant possibles casos de persones amb alzheimer a Alaquàs

Connect on Linked in

El Departament de Benestar Social i la Policia Local d’Alaquàs han presentat aquest treball conjunt amb l’objectiu de millorar el servei que s’ofereix a les persones que pateixen aquesta malaltia així com a les seues famílies

El passat divendres 24 de setembre es va celebrar a l’Edifici Cultural l’Olivar d’Alaquàs una taula de treball i coordinació entre el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d’Alaquàs i la Policia Local en la qual es va presentar el nou protocol d’actuació i intervenció davant possibles casos que persones que puguen veure’s afectades per malalties com l’alzheimer, la demència i al desorientació.

Aquest protocol té per objectiu milorar el servei que s’ofereix a les persones que presenten aquesta malaltia, dotant-lo de característiques especials donades les dificultats que pot presentar una intervenció com aquesta i el grau d’afectació de la malaltia sobre les capacitats cognitives de les persones afectades. La finalitat és garantir que les persones afectades es mantinguen en un lloc segur acompanyades i que en cas de necessitar-ho, siguen assistides per un equip mèdic i de persones treballadores socials que puguen gestionar l’esbrinament de la seua identitat i la localització de familiars així com els centres als quals poden acudir.

Per això, en el protocol es donen paràmetres d’actuació relatius a aspectes tan importants com són la manera de comunicar-se amb la persona afectada, les mesures a prendre i poder finalitzar el servei amb el lliurament d’aquesta persona als seus sers estimats o aquells responsables de la seua cura.

Amb aquest treball conjunt es dóna un nou impuls a les diferents intervencions que es realitzen des de l’Ajuntament d’Alaquàs amb la finalitat de prestar els millors serveis i recolzats en una gestió de qualitat a les veïnes i els veïns així com a altres ciutadans i ciutadanes que puguen necessitar dels serveis d’aquest Ajuntament. Per a això s’ha realitzat aquesta reunió de coordinació entre els Departaments de Benestar Social i la Policia Local d’Alaquàs i que ha estat presidida per la Regidora del Departament de Benestar Social, Elena Solís Camps.

