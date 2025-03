Nou reglament faller a la vista a Alzira

El passat dilluns 3 de març, els presidents de les comissions falleres d’Alzira van ratificar la finalització del VIII Congrés Faller d’Alzira i per tant, el nou Reglament Faller culminant així un procés exhaustiu de revisió i actualització

Este nou reglament entrarà en vigor el pròxim 20 de març de 2025.

En aquesta ocasió, s’ha realitzat una revisió completa de tots els articles, passant dels 101 del reglament anterior (de 2018) als 156 actuals.

La Comissió del Reglament ha estat formada per un representant de cada comissió fallera d’Alzira, a més de l’equip d’incidències de la Junta Local Fallera d’Alzira; algunes de les basses, destaca que la Cort d’Honor tindrà un màxim de 7 membres, inclosa la Fallera Major d’Alzira.

No obstant, no s’estableix un mínim de membres de la cort d’honor; El jurat podrà descartar candidates en qualsevol moment del procés; Fallera Major d’Alzira serà triada entre les candidates que hagen superat la preselecció. La decisió es prendrà per consens del jurat i no mitjançant votació