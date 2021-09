Nou repte de l’almussafeny Kike Ordàs aconseguit

Connect on Linked in

L’esportista completa els 350 quilòmetres de distància de la 11a edició de la ultratrail Tor des Geants, celebrada a mitjan de setembre a Itàlia

L’almussafeny Kike Ordàs es va enfrontar amb èxit fa al voltant de dues setmanes a un nou ‘ultratrail’ en el qual va haver de recórrer 350 quilòmetres amb 30.879 metres de desnivell positiu oficial. Es tractava de la 11a edició de la Tor des Geants, una prova de gran dificultat que va concloure en el lloc 276. Va ser una de les 431 persones que va aconseguir finalitzar el recorregut, durant el qual havia de respectar estrictes normes, com l’obligatorietat de dormir en els refugis habilitats per l’organització i fer-ho un màxim de dues hores seguides.



Va passar “fam, son, fred i bambolles doloroses als peus” però ho va aconseguir. L’almussafeny Kike Ordàs ja pot dir que ha aconseguit superar la Tor des Geants, una carrera ‘ultratrail’ disputada pe la Vall d’Aosta, als Alps italians, en la qual va haver de recórrer 349 quilòmetres de distància i fer front a 30.879 metres de desnivell positiu. Després de 137 hores, l’esportista va travessar la línia de meta en el lloc 276 dels 431 que van concloure la prova, encara que la van començar 840 persones.



“Gràcies a tots els que m’heu seguit. Saber que tenia el GPS connectat i que amics i familiars em seguíeu em donava ànim i força per a seguir. Especialment, gràcies a Teresa, que ha estat animant-me i ajudant-me fins al final”, va compartir Ordàs a través de les seues xarxes socials.



La carrera va començar el diumenge 12 de setembre i les persones participants tenien fins a 150 hores per a completar-la. Pel trajecte, que discorria en altituds compreses entre els 2.000 i els 3.300 metres sobre el nivell del mal, van tindre l’oportunitat d’estar envoltats de pics tan emblemàtics com la Muntanya Rosa, el Mont Blanc o el Cervino, entre altres.



Entre les dificultats, segons l’almussafeny, es trobaven l’altitud constant, el fred, sobretot en cotes molt altes de matinada, i la pluja i la neu. A més, Ordàs d