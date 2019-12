Nous cursos gratuïts d’alfabetització informàtica a Burjassot

Print This Post

Amb l’inici del nou any, arriba una nova edició dels cursos gratuïts d’Alfabetització informàtica al Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, una bona oportunitat per a iniciar-se en el món de les Noves Tecnologies i per a aprendre les nocions del maneig d’un ordinador.

Els cursos començaran a partir del 20 de gener del 2020, en horari de matins (opcions de 9h a 10:30h i de 11:30h a 13h) i tindran lloc dos dies a la setmana, en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado de Burjassot. Van dirigits a tota la població, major de 16 anys, que vulga aprendre a utilitzar l’ordinador i conéixer les oportunitats que brinden les Noves Tecnologies, a l’hora de la cerca d’informació, gestió del correu electrònic, realització de tràmits administratius telemàticament, així com altres recursos que poden millorar l’ocupabilitat de les persones. A més, ara que es navega majoritàriament més des de dispositius mòbils, els cursos també pretenen ajudar a saber utilitzar i traure més rendiment als telèfons intel·ligents a les persones que s’apunten.

Els cursos tenen una duració de 30 hores que són unes 20 sessions de classe, aproximadament dos mesos i mig. Les persones interessades poden emplenar la inscripció gratuïta i obtindre més informació sobre el curs en el Centre Socioeducatiu Díaz-Pintado (Plaza Nou d’Octubre, 11) i en el telèfon 96 364 04 25.