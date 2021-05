Nova campanya del SERVAL «El comerç d’Alzira parla valencià»

Connect on Linked in

Premis a l’ús del valencià en el comerç alzireny

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Cultura i el Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià (Serval) convoca, per primera vergada, el Premi a l’Ús del Valencià en el Comerç Local. Esta campanya compta amb la subvenció de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

La finalitat d’estos premis és valorar i reconéixer la utilització del valencià que realitzen els comerços i les empreses d’Alzira en la retolació, la documentació administrativa, el marxandatge i en les xarxes socials. S’hi podran presentar, doncs, totes les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que desenvolupen una activitat comercial, de restauració i de serveis en establiments ubicats a Alzira.

L’Ajuntament ha establert dues modalitats. La primera premia l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés, i la segona premia l’ús del valencià aplicat a les xarxes socials i a les noves tecnologies. Hi ha un primer premi de 600 € i un segon premi de 400 € per cada modalitat.

«És un exemple de normalitat lingüística el fet que els comerços tinguen el nom en valencià (llibreria, carnisseria, pescateria, sabateria,…), com també els cartells, les recomanacions, la publicitat, etc. I que, a més, hi pugues escoltar: Bon dia; què et pose, perla?; ja ho tens tot?; què et dec?; torna quan vulgues, ací dona gust comprar… Considerem que hem de potenciar i donar suport a l’ús de la nostra llengua en l’àmbit comercial i donar-li el prestigi que es mereix en tots els àmbits. El valencià és llengua de proximitat, de confiança i ens identifica com a poble», ha manifestat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

Diego Gómez, alcalde d’Alzira i responsable de Promoció Econòmica, ha informat que esta campanya compta amb la col·laboració d’IDEA, que se n’encarregarà de la difusió, la qual cosa permetrà arribar a totes les empreses de la Xarxa AFIC (Agències per al Foment de la Innovació Comercial) d’este municipi.

Els interessats poden trobar més informació relacionada amb esta convocatòria, la forma de presentació de sol·licituds, o els premis a la pàgina web de l’Ajuntament d’Alzira.

Esta nova campanya dirigida al comerç s’afig a les que el Serval ve realitzant i que compten amb una gran acceptació per part dels comerciants i dels clients, com ara «Cartells de rebaixes», «Els aparadors i els menús literaris», «Alzira viu el Nadal»…