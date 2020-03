Connect on Linked in

El Ministre de Sanitat ha comparegut un dia més a la Moncloa per recordar a la ciutadania l’objectiu d’aquest estat d’alarma com també per a informar dels i les professionals que s’han incorporat per combatre el virus.Per altra banda, la vicepresidenta d’assumptes econòmics i transformació digital, Nadia Calviño, ha parlat sobre les mesures restrictives respecte al sector econòmic durant la crisi del COVID-19.