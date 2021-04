Nova edició de l’Agenda Jove de Paiporta amb dibuix artístic, oci educatiu, valencià i recursos per a treballar la diversitat sexual

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut i Esports recupera la presencialitat al Centre Jove amb totes les garanties sanitàries per a oferir activitats que enriquisquen el temps d’oci de la gent jove. El programa Inquiet d’activitat física complementa l’oferta

El Centre Jove de Paiporta ha obert la inscripció per a una nova edició de l’Agenda Jove, les activitat per al temps d’oci de la joventut de Paiporta, que recuperen la presencialitat amb totes les garanties de seguretat sanitària. L’oferta és diversa, amb un curs de valencià per a preparar-se l’examen del nivell C1, introducció al dibuix artístic, nocions sobre oci educatiu en temps de Covid, Infoestudi i recursos per a treballar la diversitat sexual amb menors d’edat.



Les activitats són gratuïtes, tot i que cal inscripció prèvia, que es pot formalitzar al web paiporta.es/agendajove. En l’espai web també es pot trobar la programació completa amb la normativa per a participar-hi i el protocol de seguretat higiènic sanitària.



En el curs de valencià, l’enfocament va dirigit a la preparació de les proves d’avaluació de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JGCV) de la Generalitat, amb treball en l’aspecte oral i escrit. S’ha de tindre com a mínim 16 anys i com a màxim 30 per a participar, i hi ha dos torns per a facilitar la realització del curs. Les classes estan impartides pel Centre Carles Salvador.



L’activitat de dibuix artístic està impartida per Regina Quesada i està enfocada com un espai d’experimentació, aprenentatge i acompanyament per a portar endavant els projectes artístics de les persones de 12 a 30 anys, amb nocions bàsiques com la composició, la proporció, l’equilibri, el volum, el clarobscur o les ombres.



El curs d’activitat d’oci educatiu en temps de Covid està enfocat a monitores i monitors, educadores, educadors i altres professionals del temps lliure i l’oci, d’entre 16 i 30 anys, i ensenyarà la normativa i protocols existents per a portar a terme activitats de temps lliure i oci educatiu. Està impartit per l’Escola de Cases de Joventut, homologada per l’IVAJ, i inclou certificació de realització.



Altra de les propostes de l’Agenda Jove és Infoestudi, el servei en línia d’informació i orientació sobre estudis, que aclarirà dubtes sobre eixides acadèmiques i alternatives sobre estudis, a més de l’accés a a la universitat per a majors de 25 anys o formació a l’estranger i tècniques d’estudi. L’atenció s’articula al correu electrònic infoestudi@paiporta.es



Altre dels tallers que s’impartirà serà el de recursos per a treballar la diversitat sexual amb persones menors d’edat, una formació adreçada a persones que treballen amb xiquetes, xiquets i adolescents en l’educació formal i no formal que té l’objectiu d’apropar-los als conceptes de diversitat afectivo-sexual i de gènere, així com les violències masclistes relacionades i el coneixement de les discriminacions i situacions que les identitats LGTBI+ pateixen. Inclou certificació emesa per l’Ajuntament de Paiporta. Este curs s’organitza de forma conjunta entre l’àrea d’Igualtat i el Centre Jove, a proposta del Col·lectiu Joventut Multicolor.



El Centre Jove de Paiporta complementa la programació de l’Agenda Jove de maig i juny amb Inquiet, el recull de propostes esportives i escèniques, que porten funcionant des de novembre de 2020 i que han tornat a la presencialitat al mes de març de 2021. Són també gratuïtes, i dirigides a joves entre 12 i 18 anys. Les opcions són Afro-dance, Ball urbà, Improvisació teatral, GAP (Glutis, Abdominals i Cames), Zumba i Entrenament runner.