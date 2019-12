Nova estació meteorològica a l’Alcúdia

Connect on Linked in

L’Alcúdia comptarà a partir d’ara amb dues estacions meteorològiques al terme municipal, una urbana i esta nova, situada a la Partida Carriona, que donarà informació més útil per als llauradors.

La instal·lació s’ha pogut fer gràcies a una subvenció del 80% del cost total per part de la Diputació de València, rebuda en acollir-se l’ajuntament de l’Alcúdia a un conveni de Smart Cities que facilita l’adquisició d’instruments per a la presa de dades.

En esta primera instal·lació s’ha prioritzat les necessitats dels llauradors, per això la nova estació meteorològica s’acaba d’instal·lar en la Partida Carriona (camp experimental de la Cooperativa), un punt que pràcticament està al bell mig del nostre terme municipal, de manera que els paràmetres que hi arreplegarà seran més útils per a prendre decisions relatives al conreu de les terres, com ara si hi ha gelades, si plou, quina és la velocitat o la direcció del vent, etc.

L’estació, a més, facilita dades acumulades, de manera que els usuaris podran tenir un històric del que meteorològicament ha passat al camp alcudià en cada època de l’any i al llarg de tants anys com estiga instal·lada. Els curiosos de la informació de l’oratge podran, a més fer una comparativa entre es dues estacions alcudianes, per saber les diferències dels paràmetres dins i fra del casc urbà.



L’accés directe a les seves dades es troba en la mateixa web de l’ajuntament que estaven fins ara les de l’estació urbana. Només cal accedir a www.lalcudia.com i fer clic a la opció que més interesse als usuaris.