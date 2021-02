Nova línia de MetroBus que unirà Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar i Benetússer amb el metre de Paiporta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), posarà en funcionament dilluns que ve, 1 de març, una nova línia de MetroBus que connectarà Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar i Benetússer amb l’estació de metro de Paiporta.

A la presentació d’aquesta nova línia han assistit el Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, el director gerent de ATMV, Manuel Martínez, i els alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà aquesta nova línia.

D’aquesta manera s’incrementa un 30% l’oferta de transport públic en el corredor des d’Albal fins a Paiporta i completen altres línies com el corredor Xirivella, Aldaia, Alaquàs.

Arcadi España ha avançat que, a partir del pròxim mes es comptarà amb el Bo 10, que significarà una reducció de les tarifes del bitllet senzill d’aproximadament un 50% per a aquesta zona.

La línia compta amb un total de 31 expedicions d’anada i 31 de tornada i una duració total de trajecte de 30-35 minuts. El servei, que serà explotat amb dos autobusos i una freqüència de 35 minuts, començarà a Albal a les 5.25 del matí i a Paiporta a les 6.00 del matí, i acabarà a les 23.30 hores a Paiporta i a les 0.15 a Albal.

L’inici de la línia serà en la Plaça del Jardí, al costat de l’Ajuntament d’Albal, per a buscar el corredor principal que uneix tots els municipis i que en cada terme adopta un nom. Així l’autobús passarà pel Camí Real de Catarroja, l’avinguda Blasco Ibáñez de Massanassa, l’avinguda de Torrent d’Alfafar i el Camí Nou de Benetússer per a prendre la rotonda de la CV-407 cap al carrer València de Paiporta i continuar fins a l’estació de metro. En total hi ha 20 parades distribuïdes en les diferents localitats.