Nova parada al carrer Sant Antoni de l’autobús metropolità que uneix Paiporta amb Albal

L’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) atén les peticions de l’Ajuntament i estableix la tercera parada al nucli urbà. L’estació de metro i la carretera de València són les altres dos opcions

L’autobús metropolità que uneix Paiporta amb Albal passant per Catarroja, Massanassa, Benetússer i Alfafar ha establert una nova parada al carrer Sant Antoni de la localitat paiportina, tal com havia demanat l’Ajuntament en una reunió de la primera tinent d’Alcaldia, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, amb el gerent de l’Autoritat Metropolitana de Transport de València (ATMV), Manuel Martínez.

La nova parada completa les altres dos existents al nucli urbà des de la posada en marxa del servei, el passat mes de març, i que se situen a l’estació de Metrovalència i a la carretera de València, davant de la caserna de la Guàrdia Civil.

Durant la trobada entre l’Ajuntament i l’ATMV, Martín i Val varen traslladar a l’entitat que gestiona aquest servei la necessitat d’incrementar els punts de pujada i baixa per a incentivar a la població a que faça servir aquest transport demandat durant anys per la ciutadania.

L’autobús ja realitzava aquesta ruta per dins de Paiporta per a donar la volta una vegada arribava al final de trajecte, situat a l’estació, però no feia parada. Des de fa algunes setmanes, ja s’ha situat aquest baixador a l’altura dels números 24 i 26 del carrer Sant Antoni.

L’autobús que uneix Paiporta i Albal travessant quatre pobles més realitza un total de 32 expedicions diàries, amb una freqüència de pas de 35 minuts. En total, el recorregut té 21 parades i suposa una gran aposta per la mobilitat sostenible entre localitats que, fins ara, no tenien connexió amb transport públic.