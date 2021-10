Nova programació cultural de tardor a l’Auditori Municipal de Paiporta

Print This Post

Amb el decaïment de les restriccions d’aforament anticovid al territori aquest espai cultural tornarà a oferir el 100% de la seua capacitat

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Paiporta ha presentat la programació cultural de l’Auditori Municipal per a aquesta tardor. Propostes teatrals, musicals o cinematogràfiques per a tots els públics que reivindiquen la producció i creació nacional i valenciana.

A més, l’Auditori estrenarà temporada al 100% de la seua capacitat amb el decaïment de les restriccions d’aforament anticovid al territori. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, ha reaccionat de manera molt positiva i satisfactòria a aquest recent anunci de la Generalitat. “Anem a estrenar temporada amb la capacitat completa del nostre Auditori, el que per una banda permetrà acostar a més públic a la cultura i per altra ens dona molt bones expectatives respecte a la remissió del virus”.

Com a part de les propostes teatrals, Paiporta es manté fidel a les obres de qualitat de producció valenciana. És el cas de ‘Família normal’, d’Horta Teatre, que obrirà la programació de l’Auditori dissabte 16 d’octubre. Així mateix, altra producció a destacar és la de la companyia El Pont Flotant amb ‘Acampada’ (diumenge 12 de desembre), una obra que aborda la qüestió de les persones amb discapacitat, posant en escena les seues especials habilitats i qualitats.

Dins de l’apartat cinematogràfic, es podran visionar títols de pes, com les pel·lícules espanyoles preseleccionades per a anar als Óscars ‘Mediterráneo’ (dissabte 18 de desembre), que narra la creació de l’ONG Open Arms, o ‘Madres paralelas’ (dissabte 6 de novembre), film de Pedro Almodóvar amb el qual Penélope Cruz guanyava la Copa Volpi com a millor actriu a la Mostra de Venècia.

També hi haurà propostes per al públic infantil, amb pel·lícules exitoses com ara ‘A todo tren. Destino Asturias’ (dissabte 23 d’octubre) o el musical ‘El reino del león’, tribut a l’aclamat espectacle del film de Disney.

“Presentem una proposta cultural per a la tardor ampla, variada, per a tot tipus de públics i, sobretot, de gran qualitat. Anem a gaudir a Paiporta d’obres de teatre que s’estan programant amb èxit a València i de pel·lícules amplament premiades. Això ens parla de la gran qualitat del conjunt de la proposta per a aquesta tardor”, ha conclòs la regidora.

Les entrades per als diferents espectacles de l’Auditori es poden adquirir a un preu d’entre 3 i 4 euros, de manera anticipada a Instanticket o des de dues hores abans de l’inici de la sessió en la mateixa taquilla de l’Auditori. La programació completa i detallada es pot consultar al web municipal de l’àrea.