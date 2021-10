Nova rebaixa de l’IBI a Massamagrell

Connect on Linked in

El ple de l’Ajuntament aprova un descens del rebut d’aquest tribut municipal per a 2022



L’IBI tornarà a baixar a Massamagrell per a l’exercici de 2022. Aquesta proposta es va aprovar en el ple de l’Ajuntament celebrat ahir a les 19 hores gràcies als 15 vots a favor de PSOE (5), PP (4), Compromís (3), Ciutadans (2), Vox (1), i les abstencions de Veïns i Unides Podem.



La variació del tipus impositiu aconsegueix el 5,36%, passant del 0,560% al 0,530%. D’aquesta manera, la ciutadania de Massamagrell podrà comptar amb 78.829,89 euros més l’any vinent, ja que aquesta quantitat deixarà d’anar a parar a les arques municipals.



Amb aquesta modificació, i en funció del valor cadastral de cada habitatge, els propietaris d’habitatges del municipi adquiriran un estalvi en la seua renda. Així doncs, Massamagrell continuarà sent una de les localitats de la comarca de l’Horta Nord amb menor pressió fiscal quant a tributs municipals es refereix.



En paraules de l’alcalde Paco Gómez, “un any més aconseguim un estalvi en el rebut de l’IBI per als nostres veïns i veïnes. No podem oblidar que aquesta ha sigut una constant des de 2015 i que el nostre poble s’ha convertit en un referent comarcal en aquest aspecte, a pesar que hem de ser conscients de què es tracta de l’impost que majors ingressos suposa per a les arques municipals i arribarà el moment en el qual no el podrem baixar més si volem continuar prestant uns serveis públics concorde a la població que tenim”.