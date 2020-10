Nova ressembra al terreny de joc del Luis Suñer d’Alzira

Print This Post

El terreny de joc de l’estadi Luis Suñer Picó ha tornat ha ser objecte del procés de ressembra de la gespa entre el 5 i l’11 d’este mes, amb la finalitat de seguir el cicle de recuperació de la gespa natural al rectangle de joc.



Els tècnics de l’empresa encarregada de les tasques de manteniment de la gespa han procedit a la sega, al punxat i a la plantació de 400 quilos de llavor de la varietat Ray Grass Americana, a més de procedir a la cobertura de tota la pradera amb arena de silice, per a la qual cosa s’han tingut que utilitzat 65 tones.



En estos moment el camp està en la fase de creixement de la nova gespa, amb la supervisió i estricte control del reg cada 6 minuts per indicació dels tècnics.



“Amb estes tasques de ressembra podem assegurar que Alzira compta amb un dels millors terrenys de joc de tota la província”, ha manifestat Fernando Pascual, regidor d’Esports.



El regidor realitza constants visites al Suñer per tal de comprovar de primera mà l’estat del terreny, ja que una de les seues apostes com a responsable de l’àrea esportiva a la nostra ciutat és que el primer equip de futbol de la ciutat compte amb unes instal·lacions immillorables per al desenvolupament dels partits.



Ajudar a totes les entitats esportives i millorar les instal·lacions que ocupen per a desenrotllar les seues disciplines és l’objectiu que ha marcat el regidor al departament d’Esports, encarregat de canalitzar les propostes i reclamacions dels diversos clubs d’Alzira.