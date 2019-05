Noves actuacions contra el mosquit tigre i la mosca negra a l’Alcúdia

Connect on Linked in

Les accions de seguiment estan centrades als parcs i als voltants del riu Magre.

A més d’estar adherit a la campanya de lluita contra aquests insectes del Consorci de la Ribera, l’Ajuntament també té contractada una empresa per realitzar els tractaments necessaris contra els mosquits i les mosques negres.

L’Ajuntament continua amb les tasques de tractament mensuals en tots els embornals de la població per combatre les plagues del mosquit tigre i la mosca negra. Així doncs, l’última revisió va dur-se a terme a finals del passat mes d’abril, detectant-se tan sols la presència de mosquits comuns però procedint igualment al seu tractament. Queda pendent una segona revisió, en aquest cas, per al pròxim dilluns, 20 de maig.

Aquestes actuacions formen part de la campanya de lluita contra aquests insectes impulsada pel Consorci de la Ribera, el desenvolupament de la qual té caràcter anual. D’aquesta manera, l’Ajuntament va remetre un avís a l’empresa del Consorci encarregada dels tractaments, la qual el dijous, 16 de maig, va realitzar una revisió i tractaments immediats als voltants del riu Magre a causa d’una forta eclosió de mosquits ocasionada per les últimes pluges. Encara que també hi ha programada una segona revisió, la zona del riu continuarà revisant-se després de cada període de pluges per aquesta mateixa empresa, la qual també està fent un seguiment de tots els parcs del poble.

A part d’aquest servei, l’Ajuntament també té contractada a una empresa homologada per realitzar els tractaments contra els mosquits a les zones d’aigua del terme municipal. Aquests treballs es realitzen al llarg de tot l’any, redoblant-se al període estival durant els mesos de maig a octubre. Així mateix, aquesta empresa també realitza, de manera immediata, el tractament als parcs que ja han sigut revisats.

No obstant això, es recorda la importància de la col·laboració ciutadana per tal de fer front al mosquit tigre i la mosca negra. Així doncs, és convenient prendre mesures davant els atacs d’aquests insectes, fent ús de repel·lents o tapant-se els braços i les cames si es passeja pel riu, els barrancs i les zones humides o amb vegetació. També és útil no portar roba obscura o de colors i evitar els passejos per aquests llocs a primera i última hora del dia. Pel que fa a les vivendes, és important evitar els recipients que puguen acumular aigua estancada (com els poals, bidons o cendrers), a fi que no existisquen llocs de cria i impedir així la seua reproducció.