Noves cries de mangosta ratllada ja poden veure’s en BIOPARC València

4 cries de mangosta ratllada se sumen a les ja nascudes en ple estiu i formen un grup de 16 individus que habita la sabana valenciana.



Aquesta setmana de tornada a les temperatures més agradables de final d’estiu, una nova ventrada de mangosta ratllada ofereix una tendra estampa en BIOPARC València, que segueix amb les seves activitats compromeses amb el benestar animal i la conservació.



Aquest diumenge 29 de setembre a les 9h del matí la plaça exterior de BIOPARC comptarà amb uns visitants molt especials perquè, des de primera hora, serà el punt de trobada dels participants de la Can-rrera, centenars de persones i els seus gossos. Els beneficis d’aquesta peculiar prova solidària es destinaran al Projecte Rhino Dog Squad a través de Fundació BIOPARC, una iniciativa per a l’equipament i l’entrenament del “Esquadró Caní Rinoceront”, que promou l’organització Save The Rhino International.



I a l’interior del parc, en un recinte pròxim a l’aviari ens sorprenen 4 noves cries en el grup de les mangostes ratllades, compost fins ara per 6 adults i 6 cries nascudes a la fi de juliol. Encara que els parts de les femelles d’un grup solen sincronitzar-se en aquesta ocasió no ha estat així i una d’elles ha parit més tard. Aquesta espècie que viu en les sabanes africanes, catalogada en la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa com a “Preocupació menor”.



Predominantment insectívora, s’alimenta especialment a base d’escarabats i larves de centpeus i, a vegades, de petits vertebrats. Són animals diürns i molt socials que viuen en grups d’organització matriarcal on tots els membres són marcats per a compartir la mateixa olor.