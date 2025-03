La Generalitat constitueix la taula d’innovació logística terrestre per a establir noves estratègies davant fenòmens meteorològics extrems i afrontar els reptes de futur

La Generalitat ha constituït una taula sectorial d’innovació i competitivitat logística terrestre, integrada per associacions empresarials i el centre tecnològic ITENE, per a fer front als desafiaments del transport de mercaderies per carretera i establir estratègies de resiliència davant fenòmens meteorològics extrems, com les riuades del passat 29 d’octubre.

El director general de Transport i Logística, Manuel Ríos, ha destacat que l’objectiu principal és “enfortir el sector logístic i tota la cadena de subministrament, tant en el seu creixement propi com en el seu impacte en altres sectors industrials en què la logística és un element clau”.

Per la seua banda, el secretari autonòmic d’Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, ha assenyalat que la col·laboració amb la Conselleria d’Indústria “permetrà alinear els principals reptes junt amb les associacions empresarials i entitats tecnològiques per a afrontar els desafiaments del sector amb solucions innovadores”.

Estratègia i innovació per a la logística valenciana

La taula de treball impulsarà la competitivitat i innovació del sector logístic en sintonia amb l’Estratègia de Reindustrialització de la Comunitat Valenciana (2024-2028), promovent la col·laboració entre empreses i entitats de I+D+i per a identificar desafiaments tecnològics i desenvolupar solucions innovadores.

Segons ha explicat Manuel Ríos, el sector ha d’afrontar “reptes com la descarbonització, la digitalització i la sostenibilitat”, i per això es fomentarà la incorporació de tecnologies avançades que milloren l’eficiència i sostenibilitat del sector. Així mateix, es potenciarà la transferència de coneixement entre els agents d’innovació i les empreses per a dissenyar i executar projectes de recerca i desenvolupament.

En aquesta primera reunió han participat representants de les principals organitzacions empresarials, com:

Inmaculada García, directora de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

Carlos Prades i Carlos García, president i secretari general de la Federació Valenciana d’Empresaris del Transport i la Logística (FVET)

Juan José Hernández i Antonio Gabaldón, president i secretari general de la Federació Provincial d’Associacions d’Empresaris de Mercaderies i Viatgers d’Alacant (FETRAMA)

Carmelo Martínez i Lara Sanmiguel, president i secretària general de l’Associació Castellonenca de Transport de Mercaderies (ACTM)

També han assistit Marta Codoñer i Javier Zabaleta, presidenta i director-gerent d’ITENE, entitat que exercirà la secretaria tècnica del grup de treball.

Full de ruta tecnològica i accions sectorials

Per a garantir la participació del sector, es crearà una pàgina web i una intranet com a espai de treball col·laboratiu. A més, es publicarà la Fulla de Ruta Tecnològica i d’Innovació en Logística de la Comunitat Valenciana, un document que recopilarà els reptes i oportunitats identificades, així com solucions tecnològiques específiques.

El pla d’acció inclou:

Trobades sectorials a València, Alacant i Castelló amb empreses de transport i logística, en col·laboració amb FVET, FETRAMA i ACTM.

Possibles reunions addicionals a Alcoi i Oriola per a recollir necessitats del sector.

Una sessió de treball a ITENE amb empreses de transport i representants de la indústria per a consolidar la Fulla de Ruta i alinear-la amb l’Estrategia de Reindustrialització.

Estratègies de resiliència per a situacions d’emergència

A més, la taula de treball ha dissenyat una actuació específica per a millorar la logística en situacions d’emergència. En aquest sentit, es realitzaran dues sessions de treball amb empreses afectades per les riuades o involucrades en processos d’emergència i recuperació.

En aquestes sessions s’analitzaran aspectes tecnològics i operatius que podrien haver mitigat els efectes d’aquestes situacions. Es treballarà en millores preventives per a optimitzar la gestió logística en futures emergències.

Amb aquesta iniciativa, la Generalitat reafirma el seu compromís amb un sector logístic més resilient, sostenible i digitalitzat, capaç d’adaptar-se als reptes del futur i afrontar amb solidesa situacions imprevistes.