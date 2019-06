Noves Generacions del PP Alzira li regala “un rascador” a l’Alcalde perquè davant la seua passivitat davant els mosquits almenys es “rasque”

Connect on Linked in

Segons una dita popular, “a qui li pique que es rasque”, per això des de noves generacions del PP d’Alzira, no podem entendre com l’alcalde de la Ciutat encara no ha actuat enfront de la plaga de mosquits que estan provocant en molts casos picades que requereixen ser ateses en urgències.



En les xarxes socials hem pogut observar fotos de persones amb picades de gran consideració, la majoria tractades amb antibiòtics i corticoides la qual cosa es pot complicar en el cas de persones amb alguna patologia greu.



Creiem que el tema és prou seriós perquè es prenguen mesures que acaben amb aquestes plagues, per això li regalem com a mostra de la seua passivitat, un rascador perquè almenys si li pica que es rasque com la resta de ciutadans que amb rascador o sense ell, passem el dia rascant-nos àdhuc sense eixir al carrer.