Noves instal·lacions d’urgències per al Centre de Salut de Picassent

Les obres, amb un cost aproximat de 350.000 euros, han ampliat el Centre de Salut per a millorar l’atenció que es presta en el Punt d’Atenció Continuada





La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha visitat este matí el Centre de Salut de Picassent, amb motiu de l’ampliació duta a terme per a millorar el Punt d’Atenció Continuada, en la qual s’han invertit prop de 350.000 euros. A més de modificar l’accés al centre, s’ha ampliat la recepció i s’ha convertit l’aparcament en una zona assistencial amb consultes. Així també, en l’àrea assistencial s’ha dotat de tres consultes mèdiques, una d’infermeria, un box per a crítics i un box d’observació, entre altres.



Acompanyada de l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, la regidora de l’àrea de Sanitat, Raquel Hervás, i l’equip directiu del departament de Salut València-Hospital General, amb Enrique Ortega i Francisco Quiles, també regidor d’Hisenda i Personal de l’Ajuntament de Picassent, la consellera ha recorregut les instal·lacions del centre sanitari, la superfície construïda del qual ascendeix a 466,20 metres quadrats. Les obres d’ampliació han suposat una inversió de 324.552 euros, i l’import destinat a equipament supera els 22.679 euros.



Barceló ha destacat que aquesta actuació, que s’emmarca en les mesures incloses dins del Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries per als centres d’Atenció Primària, “havia estat molt demandada perquè les instal·lacions s’havien quedat obsoletes i eren necessàries per a millorar la qualitat de l’atenció que es presta als pacients que acudeixen a urgències, així com les condicions de treball del personal que els atenen”.



L’ampliació ha consistit a convertir l’antic aparcament en zona assistencial, mentre que en l’antic PAC s’ha creat una zona de descans per al personal sanitari. L’àrea assistencial s’ha dotat de 3 consultes mèdiques, una consulta d’infermeria, un box per a pacients crítics, un box d’observació, una zona de recepció i sala d’espera per a pacients i familiars, quatre dormitoris de guàrdia amb condícies i vestuari i la citada sala de descans del personal del PAC.



A més, s’ha modificat l’accés al centre per a millorar l’accessibilitat dels pacients i s’ha substituït i ampliat el mostrador de recepció principal.



En finalitzar la visita, l’alcaldessa de Picassent ha mostrat el seu agraïment a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública “per l’esforç que s’ha realitzat per a adequar les instal·lacions a les necessitats del veïnat de Picassent i garantir així una assistència de qualitat a aquelles persones que acudixen a urgències”, segons ha declarat la primera edil.